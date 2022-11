Weil kein Bus fährt: Azubi pendelt mit Taxi von Miesbach nach Niklasreuth

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Fährt mit dem AST in die Arbeit: Benjamin Raab (33) aus München steigt in Niklasreuth aus dem Taxi. © TP

Kein Bahnhof, keine Bushaltestelle: In Sachen ÖPNV ist Niklasreuth ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ein Azubi aus München fährt deshalb mit dem Taxi in die Arbeit.

Niklasreuth – So sehr Benjamin Raab auch suchte, verglich und rechnete: Näher als zwei Kilometer kam er nicht an Niklasreuth heran. Das vorläufige Endergebnis seiner Fahrplanrecherche: Zug von München nach Miesbach, Bus nach Wörnsmühl – und dann besagte zwei Kilometer als Fußmarsch zu seinem neuen Ausbildungsplatz. Die hätte er sich bei gutem Wetter durchaus zugemutet, meint der 33-Jährige. Aber bei Wind, Regen und Schnee, vielleicht noch garniert mit winterlicher Dunkelheit, schien ihm diese Form von Pendeln dann doch ein bisschen zu gefährlich. Doch Raab gab nicht auf. „Ich bin ein Mensch, der Lösungen sucht“, sagt der Münchner. Nach 100 erfolglosen Bewerbungen für eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement erst recht nicht. Und dann endlich wurde Raab fündig: beim Anruf-Sammel-Taxi (AST) des Landkreises Miesbach.

Azubi pendelt aus München nach Niklasreuth

Seit Juli pendelt der 33-Jährige montags bis freitags von seinem Zuhause an der Donnersberger Brücke in München zur Vermögensberatungsfirma Bestadvice in Niklasreuth. Um 7.07 Uhr steigt er in die Bayerische Regiobahn (BRB), die ihn in 40 Minuten nach Miesbach bringt. Da holt ihn um 8 Uhr das AST von Taxi Oberland ab, um ihn in weiteren 15 bis 20 Minuten ans Ziel zu bringen. Jeden Tag bei der AST-Hotline anrufen muss Raab dafür nicht. „Ich bestelle am Sonntag für die ganze Woche vor.“ Wann er abends wieder abgeholt wird, schwankt mit den Arbeitszeiten. Wenn sein Chef selbst noch nach Miesbach muss, nimmt er seinen Azubi mit dem Auto mit.

Lesen Sie auch: Taxifahrer im Landkreis Miesbach genervt von Baustellen-Wahnsinn

Raab selbst hat keinen Führerschein. Von daher musste er schon erst mal schlucken, als ihm beim Vorstellungsgespräch gesagt wurde, dass sein potenzieller neuer Arbeitsort mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht erreichbar ist. „Wenn man in einer Großstadt lebt, kann man sich so was gar nicht vorstellen“, sagt Raab. Er wurde eines besseren belehrt.

Chef übernimmt Taxi-Kosten

Umso glücklicher ist der 33-Jährige, dass es im Landkreis Miesbach das AST gibt. So ist er – die paar Minuten Wartezeit aufs Taxi nicht eingerechnet, in einer guten Stunde von daheim am Schreibtisch. Die Kosten übernimmt sein Chef, sagt Raab sichtlich dankbar. 400 Euro kommen jeden Monat zusammen. Zug und AST halten sich dabei ziemlich genau die Waage. Eine Fahrt mit dem Taxi liege im Schnitt bei 6,50 Euro, erklärt der Azubi. Wenn es abends mal später wird im Büro, kommt noch der Nachtzuschlag von 60 Cent hinzu. Wenn Raab hingegen an die Berufsschule geht, reicht ihm der Zug nach Miesbach.

Mit seinem neuen Job ist der Münchner sehr zufrieden, betont er. Und damit auch mit der Entscheidung, nach einigen Jahren bei einer Zeitarbeitsfirma und in der Gastronomie seine Mittlere Reife mit Schwerpunkt Wirtschaft nachgeholt zu haben, um einen beruflichen Spurwechsel zu vollziehen. Dass er in seiner Ausbildung Vollgas gibt, dafür habe ihm sein Chef ein tolles Zuckerl in Aussicht gestellt: „Wenn ich mit 2,0 oder besser abschließe, zahlt er mir den Führerschein.“ Dem AST, versichert Raab, werde er dennoch für immer dankbar sein.

sg