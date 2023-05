Weiler soll ans Wassernetz: Irschenberg plant 1,5-Millionen-Euro-Projekt

Von: Dieter Dorby

Abschied vom eigenen Brunnenwasser: Weil in Lanzing gebaut werden soll, braucht der Weiler Wasser in ausreichender Menge und Qualität. Deshalb plant die Gemeinde den Anschluss an das Wassernetz. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Irschenberg ist immer noch schuldenfrei, aber das wird sich bald ändern. Denn wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, will die Kommune nicht nur an die sieben Millionen Euro in die neue Kläranlage investieren.

Irschenberg – Geplant ist auch der Anschluss des Weilers Lanzing an die gemeindliche Wasserversorgung. Und auch der kostet einiges.

Insgesamt beläuft sich der Haushalt 2023 auf 15,8 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt liegt bei 9,2 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt bei 6,5 Millionen. Besonders erfreulich: Die Gemeinde schafft eine Zuführung an den Vermögenshaushalt über 298.000 Euro.

Grund dafür ist die gute Wirtschaftslage. Unplanmäßige Gewerbesteuernachzahlungen und keine starken Corona-Ausfälle bedeuten ein Plus von 1,15 Millionen Euro. Bereits unterjährig wurde ein Betrag in Höhe von einer Million Euro den allgemeinen Rücklagen zugeführt. Hinzu kommt, dass einige Vorhaben wie die Versetzung des Kriegerdenkmals und der Abschluss des Breitbandausbaus auf 2023 verschoben werden mussten.

Stabile Einnahmensituation

Die Gemeinde geht weiterhin von stabilen Zahlen aus. Die Gewerbesteuer wird 2023 mit 3,3 Millionen Euro geplant. Die Einnahmen aus Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung werden mit rund drei Millionen Euro angesetzt. Für die Planung zum Neubau der Kläranlage sowie zur Umsetzung von Bauprojekten zum Grundstückskauf wird ein Kredit über 741 300 Euro aufgenommen. Ab dem Jahr 2024 folgt die Finanzierung der Kläranlage mit Krediten.

Verwirrung bei Zahlen zum Klärwerk

Während Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) den Haushalt als gelungen einstufte („Wir sind gut dabei“), kritisierte Florian Kirchberger (FDP/Aktive Bürger) die mittelfristige Finanzplanung. So verwies er bei den Kosten zum Klärwerk darauf, dass der Gemeinderat noch keine Verteilung auf die Bürger beschlossen habe. In der Vorlage war jedoch eine Splittung der Umlage von 50:50 in Ergänzungsbeitrag und Gebühren angegeben – wobei 3,9 Millionen Euro per Ergänzungsbeitrag finanziert werden sollen. Bauamtsmitarbeiter Michael Fellner erklärte dies damit, dass der Haushalt eine Berechnungsgrundlage brauche – festgelegt sei der Schlüssel damit nicht. Gegenüber unserer Zeitung ergänzte Meixner, dass die 3,9 Millionen falsch angegeben seien – richtig seien vielmehr 3,5 Millionen, was mit der festgelegten Kostenobergrenze von sieben Millionen Euro korrespondiere.

Beim Wasserpreis droht Verteuerung

Kirchberger, der den Haushalt 2023 unterstützte – der Etat wurde einstimmig verabschiedet – stellte den geplanten Anschluss des Weilers Lanzing ans Wassernetz der Gemeinde infrage: Dies sei im Außenbereich keine Pflichtaufgabe. Wegen der Verteuerung des Wasserpreises müssten aktuell und künftig Angeschlossene zügig informiert werden für eine vernünftige Finanzierungslösung. Wie Meixner auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, fordert das Landratsamt wegen Bauvorhaben den 1,5 Millionen Euro teuren Anschluss in Lanzing, weil der Brunnen qualitativ und quantitativ nicht genüge. Im Herbst soll ausgeschrieben werden – wenn es die Finanzen zulassen.

Der Haushalt in Zahlen

Gesamtvolumen 15.740.150 Euro (2022: 14.048.900)

Verwaltungshaushalt 9.212.850 Euro (7.933.900)

Vermögenshaushalt 6.527.300 Euro (6.115.000)

Einnahmen

Steuern 6.273.900 Euro (5.452.000)

Ausgaben

Kreisumlage 2.740.000 Euro (2.427.000)

Personalausgaben 1.644.300 Euro (1.543.000)

Betriebskosten 2.231.650 Euro (1.752.900)

Investitionen 6.527.300 Euro (6.115.000)

Wasserwerk 513.500 Euro (190.000)

Schule 97.500 Euro (275.000)

Kriegerdenkmal 25.000 Euro (25.000)

Feuerwehr 734.000 Euro (366.500)

Grundstückserwerb 80 000 Euro (2 450 000)

Straßen-/Bau-/Wohnungswesen 1 686 000 Euro (825 000)

Klärwerk 3.224.500 Euro (340.000)

Zuführung zum Vermögenshaushalt 298.000 Euro (143.500)

Rücklagen 1. Januar 2023 4.204.096 Euro (3.301.729)

Rücklagenentnahme 3 608 000 Euro (2 326 500)

Kreditaufnahme 741.300 Euro

Schuldenstand 1. Januar 2023 0 Euro

Schuldenstand 31. Dezember 2026 0 Euro