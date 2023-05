Neue Weihe nach 100 Jahren: Wie der Postwirt einst die historische Fahne der Veteranen vor den Nazis rettete

Von: Dieter Dorby

Vor den Nazis gerettet: Die Fahne der Irschenberger Veteranen und Reservisten, die Schriftführer Martin Kainz hier zeigt, hat eine bewegte Vergangenheit. Nun wurde sie zum 100. Jahrtag der Weihe komplett restauriert. f © Thomas Plettenberg

Wie einst vor 100 Jahren wird die Fahne des Veteranen- und Reservistenvereins Irschenberg nun am Pfingstmontag geweiht. Zuvor wurde das prächtige und geschichtsträchtige Stück aufwendig restauriert. Dass die Fahne während der Nazi-Herrschaft nicht wie viele andere vernichtet wurde, war Glück und Mut geschuldet.

Irschenberg – Es ist ein besonderes Stück, das am Pfingstmontag in Irschenberg seinen großen Auftritt hat. Auf den Tag genau 100 Jahre ist es dann her, dass die Vereinsfahne des Veteranen- und Reservistenvereins Irschenberg damals zusammen mit dem Kriegerdenkmal zum Ersten Weltkrieg geweiht worden war. Für die aktuelle Vereinsführung um den Vorsitzenden Franz Heiß war dieses Jubiläum Anlass, die Vereinsfahne und das historische Totenband komplett restaurieren zu lassen.

Aufwendige Restaurierung

Eine geeignete Manufaktur wurde mit der Fahnenstickerei Jaeschke in Engelsberg gefunden. Und die hatte gut zu tun, das schadhafte Stück zu retten. „Der Grundstoff der Fahne war komplett kaputt“, sagt Heiß. „Die alten Bildnisse und Embleme mussten herausgetrennt und auf einen neuen Fahnenstoff gesetzt werden.“ Auch wurde der Fahnenspitz mit dem bayerischen Löwen, der die Gründungsfahne von 1892 geziert hatte, ebenso restauriert wie die beiden Totenbänder von 1892 und 1923, wobei Letzteres vom Patenverein Niklasreuth finanziert wurde.

Hoher ideeller Wert

Insgesamt kostete die Restaurierung über 10.000 Euro – Geld, das der Verein über Darlehen seiner Mitglieder und Spenden zusammenbekommen hat. Doch dieses Geld ist die Fahne absolut wert, betont Heiß: „So aufwendig per Hand bestickt würde sie heute neu 25.000 bis 30.000 Euro kosten.“ Nicht zu vergessen der hohe ideelle Wert.

Wie der Postwirt die Fahne vor den Nazis rettete

Denn im Dritten Reich wäre sie fast vernichtet worden. „Damals wurden die Fahnen der Veteranenvereine vom gleichgeschalteten Kyffhäuserbund eingezogen und vernichtet. Das wäre auch mit der Irschenberger Fahne passiert, aber der damalige Postwirt hat die Fahne von 1923 in einem Bettlaken versteckt und über den Krieg verwahrt.“ Das Problem, dass man aber eine Fahne abgeben musste, lösten die Irschenberger damals so: Sie gaben kurzerhand die alte Gründungsfahne von 1892 her.

Hinzu komme, wie der Vorsitzende ergänzt, dass Irschenberg im Ersten Weltkrieg einen überdurchschnittlich hohen Blutzoll geleistet hatte. „Jeder Fünfte ist gefallen. Im Durchschnitt war es allgemein nur jeder Siebte.“ Auch sei die Fahne schon vor 100 Jahren sehr teuer gewesen. „Sie wurde in der Hyperinflationszeit angeschafft.“

Jahrtag der Ortsvereine

Anlässlich der Weihe steht der gesamte Tag im Zeichen der Fahnen der Irschenberger Ortsvereine, die am Pfingstmontag ihren Jahrtag feiern. Dies soll der kirchlichen Segnung einen größeren Rahmen geben. Anschließend können deren Fahnen bei den Schützen im Trachtenheim besichtigt werden. Die kleine Ausstellung ist bis 16 Uhr geöffnet. Insgesamt sind acht weitere Fahnen zu sehen: vom Veteranenverein Niklasreuth, dem Burschenverein Leitzachtal, dem Trachtenverein und der Freiwilligen Feuerwehr Irschenberg. Dort ist noch eine Kostbarkeit zu bestaunen: die 1914 geweihte Fahne des 1913 gegründeten katholischen Burschenvereins. Sie war bereits bei der Weihe der Veteranenfahne 1923 mit dabei.

Zum Tag der Ortsvereine

treffen sich die Abordnungen am Trachtenheim. Um 8.45 Uhr ziehen die Teilnehmer zur Pfarrkirche. Der Gottesdienst nebst Fahnenweihe wird musikalisch gestaltet vom Männergesangverein. Nach dem Totengedenken am Kriegerdenkmal des Zweiten Weltkriegs marschiert der Festzug zurück zum Trachtenheim zum Mittagessen. Es spielt die Irschenberger Musi.