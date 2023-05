A 8 wird erneuert: Baustelle könnte für Staus bis Irschenberg sorgen

Obwohl alle Spuren offen bleiben, dürfte die Baustelle auf der A8 zwischen Dettendorf und Bad Aibling auch Rückstaus in Richtung Irschenberg verursachen. Der Start ist bereits erfolgt.

Irschenberg – Obwohl während der gesamten Bauphase alle drei Spuren offen bleiben, dürfte die Erneuerung der Fahrbahn auf der A8 zwischen Dettendorf und Bad Aibling auch Rückstaus in Richtung Irschenberg verursachen. Dies jedenfalls deutet die Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung zur von Anfang Juni bis Anfang August geplanten Baumaßnahme an. Sperrungen blieben dabei aber auf die Anschlussstelle Bad Aibling (24. Juli bis 2. August, Umleitungen werden ausgeschildert) sowie die Parkplätze Eulenauer Filz und Im Moos (komplette Dauer der Baustelle) beschränkt.

Alle Spuren bleiben offen

Wie viele Autofahrer festgestellt haben, hat der Aufbau der Baustellenverkehrsführung bereits begonnen. Dabei wurden in beiden Fahrtrichtungen die jeweils vorhandenen drei Fahrspuren „nach außen gedrückt“. Am Montag, 5. Juni, beginnen vorbereitende Arbeiten mit der Ertüchtigung der Baustellenüberfahrten und der Entwässerungseinrichtungen im Mittelstreifen. Zwischen Mitte Juni und Anfang Juli wird die linke Seite der Fahrbahn in Richtung Salzburg erneuert. Auf der Fahrbahnhälfte in Richtung München werden in einer verengten Baustellenverkehrsführung fünf Fahrspuren untergebracht. Zudem verbleibt eine Einzelspur auf der Baustellenseite der Autobahn. Von Anfang Juli bis Anfang August wird die rechte Seite der Fahrbahn in Richtung Salzburg saniert, an der Verkehrsführung ändert sich dabei nichts.

Bis Ende August erfolgt der Rückbau der Verkehrsführungen. Dann werden auch die Baustellenüberfahrten im Mittelstreifen geschlossen.

