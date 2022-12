Zu beliebt: Wertstoffinsel soll weg - nur wohin?

Von: Dieter Dorby

Abbiegen und entsorgen: Die drei Vivo-Container für Leichtverpackungen sind von der im Hintergrund verlaufenden Bundesstraße leicht anzufahren und deshalb regelmäßig schnell voll. Nun wird ein neuer Standort gesucht. © tp

Recycling lebt davon, dass möglichst viele Menschen mitmachen. In Buchbichl sind es aber offenbar zu viele. Nun sollen die Container für Leichtverpackungen an eine andere Stelle umziehen. Das erzeugt Widerstand.

Irschenberg – Die Wertstoffinsel im Irschenberger Ortsteil Buchbichl macht das Entsorgen einfach. Zu einfach. Denn direkt daneben verläuft die B 472, und von dort ist es nur ein kleiner Schwenk, um bequem – ohne große Umwege – Plastik und Metall loszuwerden. Die Folge: Die Behälter sind schneller voll als sie von der Vivo geleert werden, und der Müll wird daneben abgelegt. „Das ist schon ein Saustall“, sagt Bürgermeister Klaus Meixner (CSU). „Und dann verzieht es der Fuchs.“

Deshalb sucht die Gemeinde seit einem Jahr einen neuen Standort. Doch das ist nicht einfach, wie sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats gezeigt hat.

Standortsuche gestaltet sich schwierig

Die Gemeinde hat nämlich einen neuen Standort gefunden: an derselben Straße, aber einige Meter tiefer hinein in die Siedlung. Dort hat die Gemeinde ein eigenes kleines Grundstück, das sie zur Verfügung stellen würde. Doch kaum war diese Möglichkeit bekannt, wurden in unmittelbarer Umgebung an die 20 Unterschriften gegen diesen Standort gesammelt.

Gemeinderat zeigt Verständnis: „Keiner mag die Container vor der Haustür haben“

In der Sitzung zeigte der Gemeinderat keine große Bereitschaft, sich über diese Position der Anwohner hinwegzusetzen. „Ich weiß nicht, ob man sich da einen Krieg einhandeln sollte“, sagte Meixner und bekam von seinem Stellvertreter Marinus Eyrainer (FWG Irschenberg) Unterstützung: „Warum sollen wir uns Ärger machen, wenn so viele es nicht wollen?“ Und Klaus Waldschütz (parteilos) zeigte Verständnis: „Keiner mag die Container vor der Haustür haben.“

Dabei sind die Container bei den Nutzern sehr beliebt, wie Annerose Hünerfeld in der Sitzung betonte. „Wir haben in Buchbichl zwei Standorte mit jeweils drei Containern à 1100 Litern Fassungsvermögen“, berichtete die Leiterin der Wertstofferfassung bei der Vivo, „die Container sind immer voll. Das sind 150 Kubikmeter Verpackungsmüll pro Jahr, der hier gesammelt wird. Der Bedarf ist definitiv vorhanden.“

Für die Nutzer seien die beiden Standorte gute, weil wohnortnahe Lösungen, ergänzte Hünerfeld. Würde man den vorderen Standort an der B 472 ersatzlos auflösen, müssten viele Anwohner zum Wertstoffhof nach Irschenberg fahren. Doch am zweiten, dem südlichen Standort fehlt der Platz, um die drei nördlichen Container dazuzustellen, erklärte Meixner.

Wäre ein vierter Container neben der Bundesstraße eine Lösung?

Eine Lösung fand das Gremium zwar nicht, dennoch lag es Meixner am Herzen, über den neuen Standort abzustimmen. Das Ergebnis fiel einstimmig dagegen aus. Franz Nirschl (FWG Irschenberg) enthielt sich der Stimme, da er als Nachbar sowohl am bisherigen wie am anvisierten Standort beteiligt ist.

Die Gemeinde sucht nun weiter nach einer Lösung. Vielleicht hilft es ja, neben der B 472 einen vierten Container dazuzustellen. Dann sind die Behälter vielleicht nicht mehr so schnell voll. Vielleicht nützt es auch, die Tonnen einzuhausen, wie es Waldschütz vorgeschlagen hatte. Für eine bessere Optik.