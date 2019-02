So verabschiedeten ihn seine Wegbegleiter

Zum Abschied von Bürgermeister Hans Schönauer gab es folgende Grabreden in der Kirche St. Nikolaus in Niklasreuth.

Klaus Meixner, Zweiter Bürgermeister: „Er hat viel bewirkt und war voller Einsatz für seine Heimat. Nun hinterlässt er eine große Lücke. Hans, vergelt’s Gott für alles.“

Agnes Bernöcker vom Pfarrgemeinderat Niklasreuth: „Sein Glaube war eine Säule, die christlichen Werte sein Fundament. Dem Hans war der Mensch wichtig – dass es ihm gut geht und dass er hat, was er braucht.“

Klaus Thurnhuber, Bürgermeister von Warngau und Dritter Landrat: „Wir sind tief berührt an seinem Grab, um von einem Freund und Bürgermeisterkollegen Abschied zu nehmen. Hans hatte noch so viele Ideen, Visionen und Lebensmut. Den Handwerker in Dir hat man stets erkannt. Du hast nach Lösungen gesucht und sie gefunden.“

Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern: „Als Kunstschmied war Hans Schönauer fest im Handwerk verwurzelt. Wir nehmen Abschied mit Respekt und in Dankbarkeit. Ein positiver Mann der Tat.“

Peter Deuschl, stellvertretender Schulleiter der Kolping-Förderschule München: „Hans Schönauer hat von 1981 bis 2002 bei uns im Metallbereich unterrichtet. Er war ein Mann der ersten Stunde, dem es zu verdanken ist, dass die anfänglichen Schwierigkeiten so gut gemeistert werden konnten.“

Norbert Kerkel, Kreisvorsitzender der Freien Wähler: „Ein Urgestein hat uns verlassen. Ein guter Ratgeber, ein aktiver Gestalter. Hans Schönauer war immer für die Bürger und die Gemeinde da.“

Olaf von Löwis, Sprecher der Bürgermeister: „Wir sind immer noch entsetzt und fassungslos. Hans, Du hast Dich mit aller Kraft für Deine Heimatgemeinde eingesetzt und nie den Mut verloren.“

Ilse Aigner, Landtagspräsidentin: „Hans war ein Möglichmacher. Er fragte sich nie, ob etwas geht, sondern wie es geht. Mit dem Leben ist es, wie mit einem Theaterstück: Es kommt nicht darauf an, wie lang es war, sondern wie bunt. Das Leben von Hans Schönauer war bunt und reich, getragen von der Liebe seiner Familie. Genau so sollte es sein. Mach’s gut, Hans!“

Josef Grundbacher, Hochzeitslader, erzählte in Mundart-Reimen, wie Hans Schönauer diese Tradition gelebt und belebt hat.

ddy