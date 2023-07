Zusammenstoß an Autobahn-Anschlussstelle Irschenberg: Zwei Personen leicht verletzt

Von: Sebastian Grauvogl

Die beiden Leichtverletzten kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. © Symbolfoto/Nicolas Armer

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es an der Autobahn-Anschlussstelle Irschenberg gekommen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden ist hoch.

Irschenberg - Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, hat sich der Unfall am Dienstag, 18. Juli, gegen 16.05 Uhr ereignet. Eine 23-Jährige aus Aalen fuhr mit ihrem BMW von Irschenberg kommend auf der B472 in südliche Richtung und wollte nach links in Richtung der A8 nach Salzburg abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Opel eines 53-jährigen Bad Aiblingers, der in diesem Moment auf der Bundesstraße von Miesbach nach Irschenberg unterwegs war.

Beim folgenden Frontalcrash verletzten sich die beiden Autofahrer leicht und kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Der geschätzte Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf nicht unerhebliche 40.000 Euro. Die B472 war während der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn nur einseitig befahrbar. Die Feuerwehr Irschenberg übernahm die Verkehrsleitung.

