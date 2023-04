Zweckverband jagt in Irschenberg ab sofort auch Temposünder

Offenbar ein lohnender Standort: Der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland will an der B 472 bei der Abzweigung nach Auerschmied in Eigenregie blitzen.

VERKEHRSÜBERWACHUNG

Von Dieter Dorby schließen

Autofahrer sind am heutigen Freitag beim Blitzmarathon besonders gefordert aufzupassen, dass sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit nicht überschreiten. In Irschenberg ist jetzt auch darüber hinaus eine erhöhte Vorsicht ratsam.

Irschenberg – Der Grund: Die Gemeinde lässt als Mitglied beim Zweckverband (ZV) Kommunale Dienste Oberland nicht nur den ruhenden Verkehr überwachen, sondern ab sofort auch den fließenden.

Wie Bürgermeister Klaus Meixner (CSU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete, hat die Kommune drei Stellen im Gemeindegebiet ausgesucht, für die sie Kontrollen in Auftrag geben will. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Aufwendige Stellensuche

Einfach so einen Blitzer an beliebigen Stellen aufbauen ist nicht möglich, berichtete Meixner: „Wir haben das erst mit Polizei und Behörden abklären müssen.“ Jetzt sei aber alles geregelt. An die 180 Euro koste die Kontrollstunde beim ZV. Pro Monat müsse die Gemeinde mindestens fünf Stunden buchen, sodass an monatlichen Kosten etwa 1000 Euro zusammenkämen, ergänzte Meixner. Im Gegenzug erhalte die Gemeinde die Einnahmen aus den Tempoverstößen.

Welche drei Stellen sich die Gemeinde für die Verkehrsüberwachung ausgesucht hat, will die Verwaltung nicht bekannt machen. „Wir sind intern übereingekommen, das nicht zu veröffentlichen“, erklärt Bauamtsmitarbeiter Michael Fellner auf Nachfrage unserer Zeitung. Ein Standort ist jedoch am Kindergarten, wie Meixner während der Sitzung verriet.

Zweckverband blitzt auch in Eigenregie

Und noch eine Stelle ist bekannt: Für Kontrollen, die der Zweckverband ohne gemeindlichen Auftrag in Eigenregie durchführt, ist die Abzweigung nach Auerschmied auf der B 472 westlich des Ortsteils Schwaig vorgesehen. Dort wurde gegenüber der Einmündung bereits vor wenigen Wochen mit dem mobilen Automaten geblitzt.

Laut Meixner wird der Blitzanhänger für eigene Kontrollen des ZV genutzt, der dann auf eigene Rechnung tätig wird. Das heißt: Die Einnahmen gehen dann komplett an den Zweckverband, die dieser wiederum zur Deckung seiner Kosten nutzt. Überschüsse werden laut Meixner dann an die Mitgliedskommunen ausgeschüttet.

ddy