Autobahn 8: Skoda eines Österreichers gerät in Brand

Irschenberg - Zu einem Pkw-Brand kam es am Neujahrsabend gegen 22.20 Uhr auf der A 8 Richtung München, etwa zwei Kilometer vor dem Parkplatz Seehamer See.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Skoda eines Österreichers während der Fahrt in Brand, nachdem unvermittelt der Motor des Wagens ausgegangen war. Der 47-Jährige konnte das Fahrzeug der Autobahnpolizei Holzkirchen zufolge noch rechtzeitig auf dem Standstreifen zum Stehen und sich unversehrt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Irschenberg rückte mit sieben Einsatzfahrzeugen und 35 Mann an, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

