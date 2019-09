30 Jahre Piano Auer in Miesbach – Die Heimat guten Klanges feiert Jubiläum

Ein besonderes Programm an den Show-Samstagen: Am 14. September spielt um 14 Uhr die international erfolgreiche Pianistin Susi Weiss populäre Musik und stellt ihre neuen Notenbücher "Piano Books for Traveller 1 + 2 für die Weltmusiker der Band Quadro Nuevo" vor. Am 21. September lädt die Klavierpädagogin Regina Schuller um 14 Uhr zum "Klavierspielen für Jedermann!" ein. Sammeln Sie erste Erfahrungen, probieren Sie es aus und lassen Sie sich von den Instrumenten begeistern. Am 14. und am 21. September bietet das Piano Auer Team Workshops zu folgenden Themen an:

- Um 10 Uhr: Werterhaltung ihres Klaviers mit dem Dampp-Chaser-System

- Um 12 Uhr: Das Silent-System, wie funktioniert es, was kann es und wo kann es verbaut werden? An beiden Showsamstagen hat Piano Auer jeweils von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Gegründet wurde der Betrieb 1971 von Erich Auer in Vagen. Im Jahr 1989 verlegte er den Firmensitz in großzügigere Ausstellungsräume mit einer modernen Werkstatt nach Miesbach. Heute führen den Familienbetrieb seine Tochter Andrea und ihr Mann Richard Behamgruber.



Anlässlich des Jubiläums in Miesbach heißt es bei Piano Auer im Gewerbegebiet Nord nun vom 9. bis 21. September "Bühne frei für die Musikwochen." Herzlich willkommen sind nicht nur Profimusiker, sondern auch Musikliebhaber, die sich mit dem Gedanken tragen mit dem Klavier oder Pianospielen anzufangen und sich über das richtige Instrument dafür informieren möchten. Gerne steht Ihnen das kompetente Team zur Seite, wenn es darum geht das passende Klavier oder Digitalpiano respektive den richtigen Flügel zu finden.



Als Jubiläumsangebot gibt es während der Festwochen auf lagernde Instrumente sogar bis zu 30 Prozent Preisnachlass. Zudem lässt das umfangreiche Zubehör keine Wünsche offen. So finden sich in den schönen Ausstellungsräumen Klavierstühle, Flügelbänke, Klavier- und Flügeldecken, Lampen, Noten und Geschenkartikel wie zum Beispiel Becher, Sparbüchsen, T-Shirts, Regenschirme oder Pflegezubehör.



Und was wäre ein Tag der offenen Tür ohne einen Blick hinter die Kulissen? Denn nicht nur der Verkauf, sondern auch die Werkstatt laden zu einer Besichtigung ein.



Seien es Reparaturen oder Restaurationen, bei Piano Auer wird noch selbst Hand an die wertvollen Instrumente gelegt. Ebenso gehört das Stimmen Ihres Klaviers zu Hause oder bei Konzerten zum Service. Natürlich wird auch die Wartung Ihres Instrumentes übernommen.