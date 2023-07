Keine Positionierung zu Autobahnausbau: Landratsamt wartet auf Antwort von Direktion

Viel befahrene Strecke: die Autobahn A8. Auch zwischen der Leitzachbrücke bei Irschenberg (Foto) und Dettendorf bei Bad Aibling soll sie auf jeweils vier Fahrspuren ausgebaut werden. © archiv tp

Inwieweit soll sich der Landkreis einbringen, wenn es um den geplanten Ausbau der viel befahrenen A 8 geht?

Landkreis – Während die SPD fordert, sich klar zu positionieren und die Bevölkerung mit einer Informationsveranstaltung auf den aktuellen Stand zu bringen, tritt Landrat Olaf von Löwis (CSU) auf die Bremse. „Ich sehe das nicht als unsere Aufgabe an“, stellte er jetzt im Kreistag klar.

Eigentlich sollte in der Sitzung ein Antrag der SPD-Fraktion behandelt werden, der den Landrat dazu auffordert, sich gegenüber Landes- und Bundesregierung gegen den achtspurigen Ausbau (wir berichteten) einzusetzen. Die Sozialdemokraten zweifeln den Nutzen der Maßnahme an. Sie bringe nur noch mehr Verkehr und Staus in den Landkreis und konterkariere sämtliche Bemühungen in der Klimapolitik. Kritisch sei auch die Situation in der Gemeinde Valley. Durch die strengen Richtlinien des Wasserschutzes sei es bislang nicht einmal möglich, dringend erforderliche Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen.

Das Verfahren ist noch in Arbeit: „Beschlüsse zum Autobahnausbau sind in einer Zeit gefallen, in der Mobilität noch anders gedacht wurde“

Zu diesen und anderen grundsätzlichen Fragen sollte eigentlich die Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH, früher bekannt als Autobahndirektion Südbayern, Stellung beziehen. Doch die Antworten lagen bis zur Sitzung nicht vor. Auch wenn der Antrag deshalb nicht behandelt wurde, rief SPD-Fraktionssprecherin Christine Negele dazu auf, aktiv zu werden. Beispielsweise könnte der Landkreis eine Infoveranstaltung mit Autobahn GmbH und Betroffenen initiieren. „Das Verfahren ist noch in Arbeit. Wir müssen vorher wissen, wie wir als Landkreis dazu stehen“, sagte sie. „Die Beschlüsse zum Autobahnausbau sind in einer Zeit gefallen, in der Mobilität noch anders gedacht wurde.“

Der Landrat hielt von der Organisation einer Infoveranstaltung nichts. Er werde die Antworten der Autobahn GmbH gerne vortragen, sobald diese vorliegen. Grundsätzlich sei der Ausbau aber Sache des Bundes. Von einer Art Absichtserklärung, wie sie Martin Beilhack (BP) anregte, hielt er deshalb nichts. „Wir werden am Planfeststellungsverfahren beteiligt und können hier unsere Einwände vorbringen“, sagte er. „Ich bin dagegen, immer nur Resolutionen zu verfassen.“

„Große Eile brauchen wir nicht“: Kommunen sollen sich äußern

Man könne die Angelegenheit ohnehin gelassen sehen, meinte Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU). Seit vielen Jahren kämpfe seine Gemeinde für einen Lärmschutz, im aktuell laufenden Anhörungsverfahren sei ein Autobahnausbau nicht erwähnt. „Die Antwort wird lange dauern“, prophezeite er. „Große Eile brauchen wir nicht.“ Er lag damit auf einer Linie mit dem früheren Valleyer Bürgermeister Andreas Hallmannsecker (FWG), der sich in Sachen Lärmschutz ebenfalls auskennt: „Da passiert seit 14 Jahren nichts.“

Doch ist der Kreistag überhaupt das richtige Gremium, um darüber zu diskutieren? Es wäre gut, wenn sich auch die Kommunen dazu äußern, fand der Bundestagsabgeordnete Karl Bär (Grüne), der zum Thema Autobahnausbau erst kürzlich ein Treffen von Bürgerinitiativen am Irschenberg initiiert hatte (wir berichteten). Sein CSU-Kollege Alexander Radwan forderte das Gremium hingegen dazu auf, sich grundsätzlich klar darüber zu werden, wie viele Bundesthemen man noch auf Kreisebene diskutieren wolle. „Fokussieren wir uns doch auf die Themen, die wir haben“, forderte er. Grünen-Fraktionssprecher Thomas Tomaschek (Grüne) sah durchaus Berührungspunkte: „Natürlich haben wir keine Befugnisse, aber am Ende sind wir betroffen.“