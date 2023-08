Kinder und Beruf bestmöglich vereinen: 19 Landkreis-Unternehmen neu dabei

Von: Christine Merk

Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf beste Voraussetzungen zu schaffen – das wollen viele Unternehmen, nicht zuletzt, um Fachkräfte gewinnen und halten zu können.

Landkreis – Die Initiative Familienpakt Bayern kann sie dabei unterstützen. 19 Unternehmen aus dem Landkreis Miesbach haben sich nun neu registriert und bei einer Kooperationsveranstaltung beim Unternehmen Zahngesundheit am Tegernsee Mitgliedsurkunden und Plaketten erhalten.

Das Landratsamt Miesbach war bereits Mitglied des Familienpakts. „In unserer modernen Arbeitswelt darf man sich nicht mehr zwischen Familie und Beruf entscheiden müssen“, sagt Landrat Olaf von Löwis. „Es muss unser aller Priorität sein, Familie und Beruf bestmöglich zu vereinen.“ Die Mitglieder des Familienpakts Bayern würden sich aktiv zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bekennen. „Das ist kein Luxus, sondern pure Notwendigkeit“, sagte Löwis. Er dankte den Unternehmen, die er zusammen mit Christiane Nischler-Leibl vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales begrüßte, für die Unterstützung der Initiative.

Als neues Mitglied ist nun auch die Regionalentwicklung Oberland (REO) bei der Initiative mit dabei. Das Kommunalunternehmen bekennt sich zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und hat den Familienpakt auch bei der Mitgliederakquise und bei der Organisation der Kooperationsveranstaltung unterstützt.

Dem Netzwerk gehören aktuell etwa 1400 Unternehmen an. Mit einer Plakette können sie nach außen zum Ausdruck bringen, dass sie sich „in ihrem Arbeitsalltag für eine familienbewusste Personalpolitik einsetzen“. Als Mitglieder bekommen sie unter anderem Informationsmaterial, Ideen und Impulse für familienfreundlich Maßnahmen an die Hand. cmh

Mitglieder

Bisher: Landratsamt Miesbach; Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG; Oped GmbH;

Neu: Servicebüro Sorcik; Kaffeerösterei Rafaels/allespresso; Thomas Vellante GmbH & Co. KG; Steuerberatungsgesellschaft; Dinzler Kaffeerösterei AG; Zahngesundheit am Tegernsee; MVZ GmbH; EHAM GmbH; Augenzentrum Mayer; PRIMUS Solutions AG; Mayr Miesbach GmbH; Zahnarztpraxis Baur; Hoppebräu GmbH; SLYRS Destillerie GmbH & Co KG; Frank Dental GmbH; Gemeinde Fischbachau; Tannerhof GmbH&Co.KG; Regionalentwicklung Oberland KU (REO); AMW GmbH; SBS seebauer business solutions GmbH - Käfer Gut Kaltenbrunn GmbH.