„Kinder wachsen mit Skiern auf“: Rektor Michael Hutzl über Schulsport ohne richtige Turnhalle in Bayrischzell

Von: Joshua Eibl

Michael Hutzl Leiter der Grundschule in Bayrischzell © privat

Die Grundschule Bayrischzell ist im laufenden Schuljahr mit insgesamt nur 49 Schülerinnen und Schülern in zwei Kombiklassen eine der kleinsten Schulen in Bayern.

Bayrischzell – Außerdem besitzt sie keine Turnhalle und muss für einen geregelten Sportunterricht kreativ werden. Wir haben Schulleiter Michael Hutzl gefragt, was das Geheimnis der Bayrischzeller in der Ski- und Langlauf-Region ist.

Herr Hutzl, wie haben sich „Ihre“ Kinder auf den Langlaufwettbewerb (Bericht unten; Anm. d. Red.) vorbereitet?

Michael Hutzl: Wir haben optimale Bedingungen dafür, unser Sportunterricht findet in der Regel draußen statt.

Auch im Winter?

Hutzl: Vor allem im Winter! Die Kinder wachsen hier sozusagen mit den Skiern auf. Wir gehen mit den Schülern einmal in der Woche zwei Stunden zum Langlaufen. Insgesamt besitzt die Schule dank des Elternbeirats 35 Paar Langlaufskier, die wir natürlich fleißig nutzen. Dabei begleiten zwei feste Lehrkräfte und Eltern mit Trainerscheinen die Kinder. Eine AG „Ski alpin“ in Zusammenarbeit mit dem Skiverein rundet das Winterprogramm ab.

Traditioneller Sportunterricht findet bei Ihnen also nicht statt?

Hutzl: Doch natürlich, wir sind dabei nur an der frischen Luft, außer es regnet in Strömen. In unserem Turnraum passt im Notfall schon eine Klasse mit 20 Kindern, aber Geräteturnen oder ein Basketballturnier sind leider nicht möglich. Im Sommer nutzen wir aber den Allwetterplatz, der nicht weit von der Schule liegt. Das Aufwärmen haben die Kinder dadurch gleich hinter sich (lacht). Auch Schwimmen und Leichtathletik sind bei uns möglich.

Wie ist der Sportunterricht während Corona bei Ihnen abgelaufen?

Hutzl: Da waren wir zum Glück mit unserem Sportunterricht im Freien sehr gut aufgestellt. Auch während der Kontaktbeschränkungen konnten wir mit unserem Outdoor-Programm sowie durch Schneeschuhwanderungen das Sportangebot aufrechterhalten.

Wie halten die Kinder die ständigen Temperaturumschwünge denn aus?

Hutzl: Ich habe das Gefühl, dass die Bayrischzeller das mit einem Selbstverständnis annehmen und generell das Verständnis haben, draußen Sport zu machen. Unsere Kinder haben kein Problem mit der Kälte oder der Witterung.

Ist eine Turnhalle in Planung?

Hutzl: Dies ist sicherlich kaum finanzierbar, es sei denn wir fänden einen sehr solventen Sponsor. Es ist ein immenser Aufwand und Kostenfaktor für die Gemeinde und daher leider nicht darstellbar für unsere rund 50 Schüler. Allerdings ist das jedem, der in Bayrischzell lebt, bewusst, und man sieht die guten Seiten. Die Kinder verbringen mehr Zeit an der frischen Luft.

Kreismeisterschaften im Langlaufen der Grundschulen voller Erfolg

Überall bunte Anoraks und Mützen, reges Treiben und eine merklich bestens gelaunte Kinderschar. Das waren die Kreismeisterschaften im Langlaufen der Grundschulen auf den Loipen an der Melkstatt in Bayrischzell. Sechs Schulen hatten sieben Teams mit insgesamt 55 Kindern an den Start der rund zwei Kilometer langen Wettkampfstrecke geschickt.

„Endlich wieder ein Wettbewerb“, habe die Devise an den Grundschulen gelautet, berichtet Sonja Nemecek, Kreisobfrau der Grundschulen für Ski nordisch. Weil nach der Coronapause neue Nachwuchsmannschaften zusammengestellt werden mussten, seien fast alle Schulen mit nur einem Team zum Rennen gekommen. Immerhin versprach Martina Reiner von der Grundschule Gmund: „Nächstes Jahr sind wir aber wieder mit zwei Teams am Start.“

Die strahlenden Gesichter ihrer Schüler, die gerade den Pokal, Goldmedaillen und Gewinner T-Shirts in Empfang nahmen, mögen eine Rolle gespielt haben. Hinter den Gmundern landeten die Teams aus Miesbach und Bayrischzell auf dem Stockerl. Die weiteren Plätze belegten Wall, Schliersee, Bayrischzell II und Elbach. Die Tagesbestzeit erreichte die Drittklässlerin Sophie Berghammer aus Gmund mit 7:57 Minuten. Zum Anfeuern waren alle Kinder aus der Grundschule Bayrischzell gekommen, ebenso Bürgermeister Georg Kittenrainer und sein ehemaliger Fischbachauer Amtskollege Josef Lechner.

je