Umfrage: Was ist für Sie das wichtigste Thema für die Kommunalwahl im Landkreis Miesbach?

Im alten Jahr haben wir die für Sie wichtigsten Themen für die Kommunalwahl am 15. März im Landkreis Miesbach gesammelt. Nun gibt es ein erstes Ergebnis und eine neue Umfrage.

In drei Umfragen, je eine pro Region (Tegernsee, Miesbach und Holzkirchen), haben unsere Leser die wichtigsten Themen für die Kommunalwahl 2020 im Landkreis Miesbach gewichtet.

Zusätzlich lieferten sie uns viele neue Vorschläge.

Beides haben wir zu einer neuen, landkreisübergreifenden Umfrage zusammengeführt. Vorweg die Ergebnisse der drei bisherigen Umfragen.

Miesbach - Was ist das wichtigste Thema für die Kommunalwahl in Ihrer Region? Unsere Redaktion wollte das im alten Jahr von Ihnen wissen – und hat viele Vorschläge bekommen. In drei Umfragen (je eine für Tegernseer Tal, Schlierach- und Leitzachtal sowie für Holzkirchen und Umgebung) haben unsere Leser aus der Redaktion vorgegebene Themen gewichtet.

Ausflugsverkehr als wichtigstes Thema im südlichen Landkreis Miesbach

Im Tegernseer Tal, aber auch in der Region Miesbach, im Schlierach- und Leitzachtal gibt es einen klaren Favoriten, der sich in unseren Umfragen herauskristallisiert hat: die enorme Verkehrsbelastung durch den Ausflugsverkehr am Wochenende.

Vor allem natürlich die Bewohner des Tegernseer Tals und Schlierseer, aber auch Miesbacher und Leitzachtaler sehen dieses Problem ganz oben auf der To-do-Liste für die künftigen Entscheidungsträger in der Kommunalpolitik. Im Tegernseer Tal bekam die Verkehrsbelastung 249 Stimmen (27 Prozent), im Schlierach- und Leitzachtal über 32 Prozent (286 Stimmen).

Auch in den direkten Zusendungen an unsere Redaktion sowie in den Diskussionen auf Facebook schlägt die Thematik alle anderen Probleme.

Enorme Verkehrsbelastung auch in Holzkirchen drängendstes Thema

Die Holzkirchner sehen die enorme Verkehrsbelastung ebenfalls als drängendstes Problem für ihre Gemeinde (31,5 Prozent, 424 Stimmen). Allerdings nicht nur durch den Ausflugsverkehr. Viele Zusendungen kreideten auch die mangelnden Auswahlmöglichkeit in unserer Holzkirchen-Umfrage an.

Tenor: Das Verkehrsproblem muss gelöst werden. Wie – da scheiden sich die Geister vehement. Vor allem bei den Lagern Pro und Contra Umgehungsstraße. Aber genauso bei den Lagern Autofahrer vs. Radfahrer.

Mangelnder Wohnraum und öffentlicher Nahverkehr auf Platz zwei und drei

Im südlichen Landkreis etwa gleichberechtigt auf Platz zwei bewegen die Wähler der mangelnde Wohnraum für einheimische, junge Familien sowie der mangelhaft verzahnte öffentliche Nahverkehr.

Gefehlt haben unseren Lesern in der Auswahl die Themen fehlende Kita-Plätze mit Blick auf zu erwartenden Zuzug von Familien, fehlende Freizeiteinrichtungen für Kinder in der Region, das Thema Landwirtschaft und 5G Mobilfunk.

Neue Umfrage: Was ist für Sie das wichtigste Thema für die Kommunalwahl im Landkreis Miesbach?

Aus den am meisten genannten Vorschlägen sowie als am wichtigsten bewerteten Themen haben wir eine neue, landkreisweit relevante Umfrage zusammengestellt.

Achtung: Zu den meisten Themenfeldern gibt es mehrere Haltungen. Sie können hier noch nicht gewichten, ob sie für oder gegen etwas sind, sondern nur, dass das Thema für Sie das Wichtigste ist. Zum Beispiel ist der Ausbau des Mobilfunknetzes im Landkreis zweifelsohne für viele Menschen ein wichtiges Thema, nur aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die einen wollen 5G unbedingt verhindern. Die anderen hätten gern endlich mal ein bisschen Netz in ihrer Region.

Je nach Resonanz werden wir im nächsten Schritt weitere Umfrage mit Pro-/Contra-Vorschlägen zu den genannten Themen veröffentlichen. Genauso können Sie sich hier noch nicht für eine Lösung entscheiden. Zum Problem Verkehr gibt es beispielsweise sehr unterschiedliche Ansätze vom Autoverbot bis zum Ausbau des Straßennetzes. Auch das wäre - je nach Resonanz in dieser Umfrage - eine eigene Umfrage wert.

Alle Infos zur Kommunalwahl 2020 im Landkreis Miesbach finden Sie täglich aktuell auf unserer Themenseite.

