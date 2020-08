Koppel-Sommer in Schwarz: Metal-Festival gut besucht

Das kleine Metal-Festival in Schwaig war ein „mega Erfolg", schwärmt Organisatorin Katja Otten. Rund 270 Zuhörer kamen trotz des schlechten Wetters.

Ein bisschen ist Katja Otten selbst erschrocken: Lauter schwarz gekleidete Menschen mit schwarzen Masken, die auf eine Wiese in Schwaig bei Irschenberg strömten. „Das war für mich neu“, erzählt die 33-Jährige und lacht. Dabei hatte Otten das Metal-Festival am Samstag selbst mitorganisiert. Die Veranstalter sind zufrieden mit der „Schwaig Metal-Koppel“: Trotz des schlechten Wetters waren 268 Zuhörer gekommen, 400 wären gemäß der Corona-Vorschriften erlaubt gewesen. „Es war mega!“

Wie berichtet, war das Freiluft-Festival eines von mehreren Events, die heuer erstmals rund um einen Irschenberger Pferdehof stattfinden. Auf der Bühne standen nun die Vorband Bonesetter sowie Visions of Atlantis und Grailknights und die Headliner Freedom Call. Weil es zeitweise schüttete, legten die Organisatoren Matten aus. Die Gäste schützten sich mit Regenmänteln und Schirmen. „Manche bauten am Rand einen Pavillon auf.“ Am Eingang bekam jeder Besucher eine 1,60 Meter lange Poolnudel – als Messgerät für den richtigen Abstand. Die Stimmung war gut, das Publikum bunt gemischt: „Da waren Kinder dabei, die mit ihrem Opa gehaedbangt haben.“ Und am nächsten Tag sah es gar nicht so wild aus. „Hätte ich die Pferde in der Nacht auf die Koppel gestellt, würde es schlimmer aussehen“, scherzt Otten.