Kreisstadt ohne Reisebüro: Was wird aus dem leer stehenden Laden in Miesbach?

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Ausgeflogen: Das TUI Reisebüro an der Fraunhoferstraße in Miesbach ist im Oktober ausgezogen. © Thomas Plettenberg

Seit Oktober gibt es in der Kreisstadt Miesbach kein einziges Reisebüro mehr. Und die ehemalige Tui-Agentur ist nicht der einzige Leerstand in der Innenstadt. Die GWM will vermitteln.

Miesbach – „Wir sind Ferien“: So warb Nick Schellinger 2014 für sein Reisebüro an der Fraunhoferstraße in Miesbach. Auch die damals schon starke Konkurrenz aus dem Internet und Fernsehen scheute der Inhaber des 1974 gegründeten und seitdem in Familienhand befindlichen Traditionshauses nicht. Man biete alle dort gefundenen Urlaubsreisen zum gleichen Preis, versprach Schellinger seinen vielen Kunden. „Mit Beratung und Sicherheit, oft sogar günstiger mit optimierten Flugzeiten.“

Umso größer war der Schock in Miesbach und Umgebung, als der Reisespezialist im Oktober 2014 völlig überraschend im Alter von nur 50 Jahren starb. Seit Kurzem ist nun auch Schellingers Lebenswerk an der Fraunhoferstraße Geschichte. Das seit 2015 vom Konzern TUI geführte Reisecenter hat bereits Mitte Oktober seine Türen geschlossen. Der Laden steht seitdem leer. Mehr noch: Mit dem Aus ist nun auch das letzte Reisebüro aus der Kreisstadt verschwunden.

Lesen Sie auch: Reisebüros leiden unter Corona

Die Miesbacher Kunden würden nun vom TUI Reisecenter in Rottach-Egern mitbetreut, teilt das dortige Büro auf Anfrage mit. Die jüngsten Entwicklungen im Tourismus (Corona,...) hätten eine Umstrukturierung notwendig gemacht, im Zuge derer auch einige Büros zusammengelegt wurden. Der Betriebsrat des Konzerns sprach im vergangenen Sommer von einem Sparkurs, der in einer Schließung von 55 der deutschlandweit 450 Reisebüros münden sollte. Das Miesbacher Büro war wohl eines derer, für das das Unternehmen keine Zukunft mehr gesehen hat.

Zwei Läden in Top-Lage stehen leer

Die Geschäftswelt in der Kreisstadt bedauert die Entscheidung – und vor allem ihre Konsequenz. Nachdem Ende Dezember auch noch Franz Ranft ruhestandbedingt seine Marktapotheke aufgab, stehen nun zwei Läden in absoluter Innenstadtlage leer. „Die Entwicklung ist ungut“, sagt Christine Schreiner, Vize-Vorsitzende des Gewerbevereins Gemeinschaftswerbung Miesbach (GWM). Man werde dem aber nicht tatenlos zuschauen, sondern baldmöglichst Kontakt zu den Eigentümern der Immobilien aufnehmen. „Wir suchen das Gespräch“, kündigt Schreiner an. Ziel müsse es sein, nicht noch mehr Schaufenster in Miesbach zu verlieren. Wie GWM-Vorsitzender Florian Brunner ergänzt, warte man aber noch auf eine Rückmeldung.

Vermittlung hat schon einige Male funktioniert

Dass die Intervention der GWM etwas bewirken kann, habe sich bei einer anderen Ladenfläche in der Fraunhoferstraße gezeigt. So habe man es damals gemeinsam mit der Eigentümerfamilie erreicht, das Einzelhandelsgeschäft Kochimpressionen in die Räume des früheren Spielwarenladens Kraus zu bekommen. „Bis heute eine Bereicherung“, findet Schreiner. Als Positivbeispiel führt Brunner zudem das im Umbau befindliche Haus der früheren Wäschetruhe am Stadtplatz an. „Die Eigentümer sind sehr engagiert.“

sg