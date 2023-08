Wenn Kühe lesen können: Charmantes Kulturprojekt mit Tausch-Bücherschrank eröffnet

Mit vereinten Kräften: Zusammen mit dem Künstler enthüllt Burkhard Niesel (r.) die Skulptur von Georg Brinkies im Kurpark. © stefan schweihofer

Der Verein Kultursprung für Kunst und Soziales überrascht regelmäßig mit ausgefallenen Kulturprojekten. Seit Samstag steht im Kurpark von Bayrischzell eine lebensgroße Kuh aus Kortenstahl vor einem mit Büchern gefüllten Futterstand.

Bayrischzell – Gedacht als Ort der Begegnung für Einheimische und Gäste und als Nahrung für Herz und Hirn. Die feierliche Einweihung im Kurpark-Pavillon war stimmig und stimmungsvoll und wurde mit einem feinen Musikprogramm zu einem schönen Abend geformt. Fast 100 Besucher ließen es sich trotz des schier unaufhörlichen Regens nicht nehmen, daran teilzuhaben.

Die junge Französin Emma Veron, die derzeit ein Jahr Freiwilligendienst im Tannerhof absolviert, gab die Initialzündung: Bei einem Spaziergang durch den Ort fiel ihr auf, dass es keinen öffentlichen Bücherschrank als wertvollen und anderswo weit verbreiteten Kulturpunkt gibt. Die vielen Kühe stachen ihr ebenfalls ins Auge. Und schließlich kam ihr der bekannte Slogan für einen französischen Kinderkäse in den Sinn: „La vache qui rit“ (Die Kuh, die lacht). Sofort wurde daraus „La vache qui lit“ (Die Kuh, die liest). Die Idee fiel sofort auf fruchtbaren Boden. Der Verein Kultursprung mit seinen Protagonisten Nele von Mengershausen (Projektleitung), Burkhard Niesel und Micol Krause kümmerte sich um die Organisation und gewann mit dem Neuhauser Bildhauer Georg Brinkies einen Künstler, der sofort Feuer und Flamme war und einen Entwurf lieferte, sowie mit dem Greisbacher Kunstschmied Georg Hacklinger einen versierten Handwerker, der ihn umsetzte.

Internationales Projekt: Dem Buch wieder mehr Bedeutung zukommen lassen

Bürgermeister Georg Kittenrainer zeigte sich stolz und zufrieden mit dem „internationalen Projekt“ und dem „Tag, an dem der Kurpark zum Kuhpark wird“ und zudem vom Erfolg der künstlerischen Büchertauschbörse überzeugt. Niesel erinnerte an die deutsch-französische Freundschaft, die 1963 von Adenauer und de Gaulle begründet wurde und sich auch vital im kulturellen Jugendaustausch niederschlägt. Er plädierte dafür, dem klassischen Medium Buch wieder mehr Bedeutung zukommen zu lassen, um dem Handy etwas Substanzielles entgegenzusetzen. Auch Nele von Mengershausen brach eine Lanze für „langsames, genießerisches Bücherlesen“ und füllte die Lesefutter-Krippe mit einer Erstausstattung. Trotz des kurzfristigen Ausfalls des bekannten Kabarettisten Andreas Rebers konnte sich das begleitende Kulturprogramm mehr als sehen lassen, wurde es doch von talentierten und begeisterungsfähigen jungen Menschen getragen. Außerdem zeigte es einmal mehr, dass die Sprache von Kunst und Kultur keine Grenzen kennt.

So gefiel Emilie Salinier mit einem selbst verfassten Gedicht, das mit dem Reim endete: „Hier ist eine Bibliothek der Magie, wo Träume wahr werden für jedes Vieh.“ Rayon aus der Bretagne setzte ihre mächtige Stimme wirkungsvoll ein in Coversongs von Leonard Cohen und Bob Dylan sowie ihrem ersten eigenen Stück „On my Mind“. Die beiden jungen Damen kommen ebenfalls vom Kulturaustausch, genauso wie der Gitarrist William Griffith, der die Sängerin und Liedermacherin Betty Krugsberger von der Institution „Ratschhaus“ in Ingolstadt virtuos begleitete. Die charismatische Musikerin gefiel mit Songs über ihre Familie, etwa über ihren ältesten Sohn, mit „I hoit di aus“, über haften gebliebene Erinnerungen mit „Schaum der Zeit“ oder über die Wiedergeburt, wenn es die gibt. Die Wiedergeburt des Lesens sollte jedenfalls mit der lesenden Kuh ihren Anfang genommen haben. REINHOLD SCHMID