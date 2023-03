„Die Kuh wird als Klimakiller verteufelt“: Politische Themen dominieren bei Jubiläumsveranstaltung

Landfrauentag

Von Joshua Eibl schließen

Der Miesbacher Landfrauentag stand heuer ganz unter dem Motto eines Jubiläums: „75 Jahre Landfrauen im Bayerischen Bauernverband – 75 Jahre Ehrenamt“.

Landkreis – Rund 200 Landfrauen, Ehrengäste aus der Politik und viele Bürgermeister aus dem Landkreis kamen zu der Veranstaltung ins Trachtenheim Irschenberg.

Nach einer gemeinsamen heiligen Messe mit Dekan Michael Mannhardt eröffneten Kreisbäuerin Brigitta Regauer und der Landfrauenchor den Tag. Nach coronabedingter dreijähriger Pause sollte die Veranstaltung endlich wieder ein Wohlfühltag sein.

Löwis betont Wertschätzung

Auch Landrat Olaf von Löwis ließ es sich nicht nehmen, an der Jubiläumsveranstaltung teilzunehmen. Für Löwis war es ein besonderer Landfrauentag – er war zum ersten Mal in seiner Funktion als Landrat zugegen. Sein Hauptthema war die Wertschätzung für Landfrauen. „Euer Wirken und Handeln gewinnt immer mehr an Bedeutung“, sagte er. Doch nur 75 Prozent der Menschen würden persönlich einen Landwirt kennen. Die Landfrauen seien von entscheidender Bedeutung für die Wahrnehmung: „Ihr seid echt und authentisch.“

Löwis ging auch auf die heutigen Anforderungen ein: „Ihr leistet in und um eure Betriebe Unersetzliches.“ Zudem müssten die Frauen zeitgleich auf die modernen Anforderungen des Betriebes umstellen. „Ihr bewahrt dabei unsere Kultur.“ Und auch auf das ewige Thema Wolf ging der Landrat ein. Dabei plädierte dieser für die Erteilung von Abschussgenehmigungen: „Der Wolf hat einen zu hohen Schutzstatus.“

Eine Aufgabe an sich selbst formulierte Löwis dabei auch gleich. Die Politik solle wirken und die Frauen unterstützen. „Das werde ich als Landrat tun“, versprach er. Für seinen Vortrag bekam er viel Applaus.

Rundumschlag

Auf die politischen Entscheidungen ging Regauer sogleich ein. Man brauche einen starken Verband bei dem, was sich die Politik erlaube, sagte sie. Eine fachliche Diskussion würde durch die kurzen Wahlperioden keine Rolle spielen. Dann holte Regauer zum Rundumschlag aus: „Die Betriebe werden für ihre Tierhaltung gemobbt.“ Die Nutztiere würden zu Sündenböcken gemacht. „Die Kuh wird als Klimakiller verteufelt“, kritisierte sie. Dabei werde das Thema vonseiten der Bundesregierung nicht zu Ende gedacht. „Nachhaltigkeit ist, einen Hof an die nächste Generation zu übergeben.“

Auch die schleichende Enteignung, beispielsweise für den Bau von Radwegen, stelle die Landwirtschaft vor Probleme. „Es ist schwierig, so Verdienst zu generieren“, gab Regauer zu bedenken. Die Regierung nehme dabei keine Güterabwägung vor. Wenn die Bauern zu einem zweiten Beruf gezwungen würden, sei der Bestand nicht aufrechtzuerhalten. Über die Diskussionen über eine Viertagewoche konnte sie nur den Kopf schütteln: „Ich falle vom Glauben ab, wie billig wir offenbar in diesem Land leben.“

Montagstelefon hilft landwirtschaftlichen Familien

Kurzweilig ging es weiter mit einem Mittagessen, Ehrungen (Bericht folgt) und zum Ausklang mit einem musikalischen Kabarett des Musikers Erich Kogler. Zuvor aber berichtete Katharina Stanglmair über das Montagstelefon der BBV-Stiftung Land und Leben, dem diesmal der Erlös der Spendensammlung zukam. Das Montagstelefon bietet den Menschen in landwirtschaftlichen Familien ein offenes Ohr. „Alle Seelsorgerinnen kommen selbst aus Betrieben und wissen, wie schwer die Verflechtung zwischen Betrieb und Familie ist“, berichtete die Fachliche Leiterin des Montagstelefons. Häufigste Thematik seien Familienbeziehungen wie die Hofübergabe oder finanzielle Schwierigkeiten. Die Stiftung hilft mit Gesprächen, Struktur und Ordnung zu finden. Ein Drittel der Anrufer sind Männer. Laut Stanglmair sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, sich rechtzeitig psychologische Hilfe zu suchen: „Man holt sich schließlich auch Hilfe zur Betriebsplanung.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.

je