Landtagswahl in Miesbach: Podiumsdiskussion ab 20 Uhr im Live-Ticker

Am 14. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Alle Informationen zum Stimmkreis 121 (Landkreis Miesbach plus zwei Gemeinden aus Rosenheim) tragen wir hier zusammen. Das sagen die Direktkandidaten über sich - und hier treffen sie aufeinander.