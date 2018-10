Der Wahlsonntag live im Ticker: Über die Hälfte der Stimmen im Landkreis Miesbach sind ausgezählt

Der Countdown läuft. Am Sonntag um 18 Uhr schließen die Wahllokale in Bayern. Wie der Landkreis Miesbach wählt und alle Reaktionen und News dazu, berichten wir hier live im Ticker.

+++ Hier tickern wir live alle Landtagswahl-News am Sonntag aus dem Landkreis Miesbach, bzw. Stimmkreis 121 +++

22.00 Uhr: Zusammen mit Olaf von Löwis schaut sich Ilse Aigner in Holzkirchen die weiteren Ergebnisse der Wahlen und die Entwicklung des Wahlabends an.

21.47 Uhr: Noch fehlen die Ergebnisse aus vier Gemeinden im Landkreis Miesbach. Auch wenn die CSU einiges an Stimmen im Vergleich zur Wahl von 2013 verloren hat, hat sie immer noch klar die Nase vorne.

21.30 Uhr: Von den 4672 Wahlberechtigten in Gmund, setzten 3586 (76,76 Prozent) am Sonntag ihr Kreuz auf die Stimmzettel. Klar vorne auch hier die CSU (Erststimme 48,27 Prozent und Zweitstimme 40,87 Prozent). Fast identisch ist das Ergebnis der Grünen (16,81 und 16,60 Prozent). Dahinter reihen sich die Freien Wähler (13,15 und 16,06 Prozent), die AfD (6,48 und 6,37 Prozent), die SPD (5,69 und 6,34 Prozent) sowie die FDP (5,13 und 6,32 Prozent ein)

21.15 Uhr: Da waren es nur noch fünf: Bis auf fünf Gemeinden im Stimmbezirk 121 liegen nun alle Ergebnisse vor.

Fast 83 Prozent haben sich in Otterfing am Sonntag an der Wahl beteiligt. Besonderen Grund zum Jubeln haben hier auf jeden Fall die Grünen mit 20,42 Prozent in der Erst- und 23,22 Prozent in der Zweitstimme. Damit liegen sie nicht allzu weit hinter der CSU (42,52 und 32,10 Prozent). Auf Platz 3 folgen die Freien Wähler (9,70 und 11,77 Prozent), die SPD (7,76 und 8,95 Prozent), die AfD (7,37 und 7,81 Prozent) sowie die FDP (5,29 und 5,92 Prozent).

In Feldkirchen-Westerham (Wahlbeteiligung 79,78 Prozent) der Heimat von Ilse Aigner, sehen die Ergebnisse wie folgt aus:

+ Das Ergebnis der Erststimme in Feldkirchen-Westerham. © Screenshot/LRA Miesbach



Bei einer Wahlbeteiligung von 77,79 Prozent haben sich die Wähler in Bad Feilnbach zu 50,09 Prozent in der Erststimme und 43,16 Prozent in der Zweitstimme für die CSU entschieden. Gefolgt von den Grünen (14,31 und 15,16 Prozent). Auf Platz 3 herrscht Unstimmigkeit: Bei der Erststimme erhielt die AfD 10,36 Prozent, bei der Zweitstimme die Freien Wähler (11,18 Prozent). Umgekehrt ist die Lage auf Platz 4: Erststimme 9,53 Prozent für die Freien Wähler, 10,85 Prozent die AfD. Über fünf Prozent kam bei den Zweitstimmen auch die SPD (5,33 Prozent)

In Fischbachau hat auch die CSU die Nase vorn (51,73 Prozent Erststimme und 47,03 Prozent Zweitstimme). Dahinter folgen die Freien Wähler (11,77 und 13,17 Prozent), die Grünen (11,77 und 12,83 Prozent) sowie die AfD (9,45 und 9.05 Prozent)

20.50 Uhr: Beachtlich: Bei den Warngauern haben über 81,36 Prozent, also 2362 Bürger ihre Stimme für die Landtags- und Bezirkstagswahl abgegeben. Mit 45,06 Prozent in der Erst- und 37,51 Prozent in der Zweitstimme liegt die CSU hier zwar vorne, aber hat auch 10 bzw. über 20 Prozent gegenüber der Wahl 2013 verloren. dahinter folgen die Grünen (14,55 und 17,04 Prozent), die Freien Wähler (13,73 und 15,15 Prozent) sowie die AfD (7,68 und 8,03 Prozent). Über die fünf Prozent kamen bei der Erststimme auch die SPD (7,47 Prozent) und die BayernPartei (7,17 Prozent) bei der Zweitstimme.

Kreuth, die CSU-Hochburg? Zumindest nicht mehr ganz so wehrhaft, möchte man angesichts der aktuellen Ergebnisse sagen. 52,26 Prozent holt Direktkandidatin Ilse Aigner, etwas weniger als in Bayrischzell (53,03). Bei den Zweitstimmen schafft es die CSU auf 43,23 Prozent. Mit rund 14 Prozent sind die Grünen bei Erst- und Zweitstimme auch hier stark. Allerdings werden sie bei den Zweitstimmen knapp von den Freien Wählern übertrumpft (15,56 Prozent). Die AfD schafft es in Kreuth auf Platz vier (6,81 und 7,01 Prozent), gefolgt von der SPD (6,15 und 6,44 Prozent) und der FDP (4,98 und 6,23 Prozent). Auch in Kreuth haben mit 75,28 Prozent mehr als drei Viertel aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

20.45 Uh r: Eine hohe Wahlbeteiligung gab es auch in Schliersee (73,55 Prozent), Rottach-Egern (76,21 Prozent) und Bad Wiessee (74,38 Prozent).

20.40 Uhr: Nun geht es Schlag auf Schlag: Die nächsten drei Landkreis-Gemeinden haben ihre Stimmzettel fertig ausgezählt. Und so liegen nun auch die Ergebnisse aus Schliersee, Rottach-Egern und Bad Wiessee vor.

Die Grünen jubeln über ihr starkes Ergebnis – und die Schlierseer haben dazu einiges beigesteuert. 20,11 Prozent der Zweitstimmen holt die Partei in der Marktgemeinde. Auch Kandidat Thomas Tomaschek kann sich über 17,84 Prozent freuen. Deutlich die Nase vorn hat aber auch hier die CSU (46,40 und 39,90 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen die Freien Wähler (8,25 und 8,70 Prozent) und die SPD (6,75 und 6,47 Prozent). Die FDP schafft es nur bei den Zweitstimmen über die Fünf-Prozent-Hürde. Ursula Lex verpasst die Marke haarscharf (4,99 Prozent). Eine ähnliche Zitterpartie wie auf Landesebene aktuell.

Spitzenreiter in Rottach-Egern ist, wie in allen bislang ausgezählten Gemeinden die CSU (52,98 und 47,37 Prozent). Auf 15,41 und 13,53 Prozent schaffen es in der Seegemeinde die Grünen. Mit 10,21 und 13,44 Prozent folgen die Freien Wähler, mit 7,20 und 9,34 Prozent die FDP und mit 6,29 und 6,20 Prozent die AfD.

Zwei solide Ergebnisse fährt die CSU in Bad Wiessee ein: 48,71 und 40,31 Prozent. Auch hier sind die Grünen mit 15,72 und 16,30 Prozent klar zweitstärkste Kraft. Platz drei geht in Wiessee an die Freien Wähler (10,47 und 12,63 Prozent). Interessantes Detail: Bei den Erststimmen hat AfD-Direktkandidat Rainer Bolle (8,32 Prozent) Verena Schmidt-Völmecke (6,06 Prozent) hinter sich gelassen. Bei den Zweitstimmen hat die SPD mit 8,38 Prozent einen knappen 0,30 Prozentpunkte-Vorsprung auf die AfD. Die FDP knackt in Wiessee in beiden Fällen die Fünf-Prozent-Hürde (5,79 und 7,02 Prozent).

20.20 Uhr: Auch in Weyarn wurden die Stimmen nun ausgezählt. Mit knapp 80 Prozent war auch im Klosterdorf die Wahlbeteiligung hoch. Ilse Aigner (48,28 Prozent) und der CSU (40,73 Prozent), folgen hier Thomas Tomaschek (15,66 Prozent) und die Grünen (19,07 Prozent). Auf Platz 3 dagegen scheiden sich die Erst- und Zweitstimme. Während in der Erststimme SPD-Frau Verena Schmidt-Völlmecke (8,91 Prozent) die Drittmeisten Stimmen erhielt, waren es in der Zweitstimme die Freien Wähler (10.70 Prozent). Dahinter folgt dann jeweils die AfD (8,08 und 8,25 Prozent).

20.15 Uhr: Die Wahlbeteiligung in den bisher ausgezählten Gemeinden ist jedenfalls gut. Sie reicht momentan von knapp 73 Prozent in Bayrischzell bis zu knapp 81 Prozent in Valley.

20.10 Uhr: Nun trudeln nach und nach weitere Ergebnisse aus dem Landkreis Miesbach ein. Die Stimmen in Irschenberg, Valley und Tegernsee sind bereits ausgezählt.

In Irschenberg haben Ilse Aigner und die CSU klar die Nase vorne (Erststimme 50.82%, Zweitstimme 42,52%). Dahinter folgen die Freien Wähler (12,39 Prozent und 15,77 Prozent), dann die Grünen (11,48 und 12,75 Prozent) sowie die AfD (9,15 und 10.42 Prozent).

Wo ist denn die FDP in Valley? Im Diagramm fehlt ein gelber Balken bei Erst- und Zweitstimme. Die Erklärung: Mit 3,69 und 4,57 Prozent läuft die Partei in Valley unter den „Sonstigen“. Ansonsten sieht es ähnlich wie in Tegernsee aus. Die CSU holt 48,3 und 37,8 Prozent, die Grünen 15,72 und 18,11 Prozent. Drittstärkste Kraft sind die Freien Wähler (10,82 und 14,16 Prozent). Um Platz vier rangeln sich SPD (6,72 und 6,70 Prozent) und AfD (6,32 und 7,20 Prozent). Interessant: Bei den Zweitstimmen schafft es die Bayernpartei auf 5,33 Prozent.

Tegernsee hat gewählt – und das sind die Ergebnisse. Klarer Wahlsieger ist auch hier die CSU. Allerdings mit einem interessanten Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme: Ilse Aigner kommt auf 48,9 Prozent, zehn Prozent mehr als das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei CSU. Bei den Freien Wählern ist es genau umgekehrt. Gisela Hölscher holt als Kandidatin 10,08 Prozent, die Freien Wähler bei den Zweitstimmen aber 15,75 Prozent. Eher ausgeglichen ist das Bild bei den Grünen (je gut 17,6 Prozent), der FDP (6,91 und 8,72 Prozent), der AfD (6,70 und 7,02 Prozent) und der SPD (5,22 und 5,94 Prozent).

19.48 Uhr: Da schau her, das erste Ergebnis liegt vor. DieBayrischzeller waren am schnellsten. Mit 53,2% hat die CSU hier zwar die klare Mehrheit der Stimmen erhalten, hat aber gegenüber der Wahl von 2013 auch über 10% verloren. Bürgermeister Georg Kittenrainer ging als Listen-Kandidat der CSU ins Rennen.

Hier das Ergebnis der Erststimmen in Bayrischzell:

+ So haben die Bayrischzeller ihre Erstimme vergeben. © Screenshot/LRA Miesbach

19.37 Uhr: Der Grünen-Stammtisch wird jetzt doch langsam zur Party. Immer mehr Gäste treffen ein. Sie feiern das starke Ergebnis auf Landesebene, und warten gespannt auf die lokalen Zahlen.

19.30 Uhr: Immer noch warten die Landkreis-Bürger auf die Ergebnisse der Auszählungen. Bislang hat das Landratsamt keine Zahlen veröffentlicht.

19.00 Uhr:

+ Noch wird im Landkreis fleißig ausgezählt, wie hier im Rathaus Miesbach. Auch Bürgermeisterin Ingrid Pongratz packt mit an. © Andreas Leder

18.00 Uhr: Ein kleiner Kreis an Grünen sitzt im Miesbacher Weißbräustüberl - Weißbier statt Schampus. Fernsehen auf Großleinwand. Kandidat Tomaschek ist entspannt. "Es war ein guter Wahlkampf." Auf sein eigenes Ergebnis muss Tomaschek noch warten. Er meint, das steht erst in der Nacht fest. Wichtig ist ihm aber, dass die Grünen ihre Ziele durchsetzen können. Egal ob mit ihm oder mit anderen Personen. Landrat Wolfgang Rzehak ist überzeugt, dass es später noch mehr Partygäste werden.

+ Jubel bei den Grünen im Miesbacher Weißbräustüberl. © Sebastian Grauvogl

17.30 Uhr: Der Countdown läuft. In 30 Minuten werden die Wahllokale geschlossen. Die vielen fleißigen Helfer zählen dann die Stimmen aus.

16.00 Uhr: In Rottach-Egern gibt es einen ganz besonderen Wähler. Und erst dann kann das Wahllokal geschlossen werden. Konrad Ringler kommt immer, und zwar wirklich immer, bei jeder Wahl, um 17.59. Uhr!

15.50 Uhr: Wie eine Wahlhelferin aus Bad Wiessee erzählt, war heute zur Wahl auch eine 97-jährige Frau gekommen. Besonders gut geht es den Helfern in der Seegemeinde. Wenn sie um 17.45 Uhr kommen, um die Stimmen auszuzählen, gibt es zunächst eine Brotzeit zur Stärkung.

15.30 Uhr: Auch in Dürnbach ist einiges los. Bis 15 Uhr haben im Alten Rathaus 500 von 1679 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - Briefwähler nicht eingerechnet. „Da Wahlbeteiligung ist gefühlsmäßig höher als sonst“, sagt Wahlhelferin und Gemeinderätin Christine Zierer. Um die Mittagszeit seien die Leute bis zur Tür angestanden. Und das, obwohl es für die Gmunder und Dürnbacher nach Bürgermeister- und Stichwahl heuer schon der dritte Urnengang ist.

15.00 Uhr: Von einer hohen Wahlbeteiligung in seiner Stadt spricht auch Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn (CSU). Rund um den See ist auch das Verkehrsaufkommen sehr hoch - kein Wunder bei dem schönen Ausflugswetter. Rund 900 von insgesamt 2700 Wahlberechtigten haben in Tegernsee bereits im Vorfeld ihre Stimme abgegeben - per Briefwahl.

+ Bürgermeister Johannes Hagn in Tegernsee. © Klaus-Maria Mehr

1 4.30 Uhr: Valley, Wahllokal Schulaula (neben Mitterdarching und Hohendilching): Etwa 60 % der in diesem Wahlbezirk Wahlberechtigten hatten bei "Halbzeit", also kurz nach 13.00 Uhr, ihre Stimme abgegeben (einschließlich Briefwahl). Viele davon sind zu Fuß oder mit dem Radl gekommen. Einer erfüllte seine Wählerpflicht gar im hochsommerlichen Outfit. Zu dieser Zeit hatte der Rathauschef Andreas Hallmannsecker (FW) höchstpersönlich Dienst.

+ Bürgermeister Andreas Hallmannsecker hatte Dienst, als dieser Wähler im sommerlichen Outfit seine Stimme abgab. © Reinhold Schmid 13.00 Uhr: Auch CSU-Direktkandidatin Ilse Aigner hat bereits ihre Stimme abgegeben. An der Mittelschule Feldkirchen-Westerham warf sie ihre ausgefüllten Stimmzettel in die Wahlurne.

+ Ilse Aigner beim Wählen in Feldkirchen-Westerham. © Andreas Leder

10.19 Uhr: Eine 22-Jährige Gmunderin dagegen geht nicht zum Wählen. „Meiner Meinung nach bringt es eh nichts“, sagt sie. „Was soll eine Stimme schon ausmachen.“ Hoffen wir mal, dass viele andere Jungwähler anders denken.

9.40 Uhr: In den Wahllokalen im Landkreis ist schon einiges los. In Holzkirchen sagt Robert Wiechmann (rechts im Bild): „Es ist immer was los! Holzkirchen ist eh sehr vorbildlich, was die Wahlbeteiligung angeht.“ Auf dem Foto ist er (v.l.) zusammen mit Wolfgang Glanz und Dominik Wendlinger zu sehen. Auch in der Bäckerei Kuhn am Marktplatz haben die Mitarbeiterinnen davon gesprochen, dass heute am frühen Morgen schon mehr los ist, als sonst. Etliche Holzkirchner haben also wohl ihren Urnengang mit dem Einkauf fürs Sonntagsfrühstück verbunden.

+ (v.l.) Wolfgang Glanz, Dominik Wendlinger und Robert Wiechmann © Kathrin Suda 9.17 Uhr: Ein hohes Verkehrsaufkommen gab es am Morgen schon in Rottach-Egern an der Schule. Ein einheimisches Ehepaar im hohen Alter (über 85 Jahre) kommt mit dem Auto und erzählt, dass es so bleiben soll, wie es war! „Wir haben schon immer die CSU gewählt!“

