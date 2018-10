Der Wahlsonntag live im Ticker: Großer Andrang in den Wahllokalen im Landkreis Miesbach

Der Countdown läuft. Am Sonntag um 18 Uhr schließen die Wahllokale in Bayern. Wie der Landkreis Miesbach wählt und alle Reaktionen und News dazu, berichten wir hier live im Ticker.

+++ Hier tickern wir live alle Landtagswahl-News am Sonntag aus dem Landkreis Miesbach, bzw. Stimmkreis 121 +++

16.00 Uhr: In Rottach-Egern gibt es einen ganz besonderen Wähler. Und erst dann kann das Wahllokal geschlossen werden. Konrad Ringler kommt immer, und zwar wirklich immer, bei jeder Wahl, um 17.59. Uhr!

15.50 Uhr: Wie eine Wahlhelferin aus Bad Wiessee erzählt, war heute zur Wahl auch eine 97-jährige Frau gekommen. Besonders gut geht es den Helfern in der Seegemeinde. Wenn sie um 17.45 Uhr kommen, um die Stimmen auszuzählen, gibt es zunächst eine Brotzeit zur Stärkung.

15.30 Uhr: Auch in Dürnbach ist einiges los. Bis 15 Uhr haben im Alten Rathaus 500 von 1679 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben - Briefwähler nicht eingerechnet. „Da Wahlbeteiligung ist gefühlsmäßig höher als sonst“, sagt Wahlhelferin und Gemeinderätin Christine Zierer. Um die Mittagszeit seien die Leute bis zur Tür angestanden. Und das, obwohl es für die Gmunder und Dürnbacher nach Bürgermeister- und Stichwahl heuer schon der dritte Urnengang ist.





15.00 Uhr: Von einer hohen Wahlbeteiligung in seiner Stadt spricht auch Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn (CSU). Rund um den See ist auch das Verkehrsaufkommen sehr hoch - kein Wunder bei dem schönen Ausflugswetter. Rund 900 von insgesamt 2700 Wahlberechtigten haben in Tegernsee bereits im Vorfeld ihre Stimme abgegeben - per Briefwahl.

+ Bürgermeister Johannes Hagn in Tegernsee. © Klaus-Maria Mehr

1 4.30 Uhr: Valley, Wahllokal Schulaula (neben Mitterdarching und Hohendilching): Etwa 60 % der in diesem Wahlbezirk Wahlberechtigten hatten bei "Halbzeit", also kurz nach 13.00 Uhr, ihre Stimme abgegeben (einschließlich Briefwahl). Viele davon sind zu Fuß oder mit dem Radl gekommen. Einer erfüllte seine Wählerpflicht gar im hochsommerlichen Outfit. Zu dieser Zeit hatte der Rathauschef Andreas Hallmannsecker (FW) höchstpersönlich Dienst.

+ Bürgermeister Andreas Hallmannsecker hatte Dienst, als dieser Wähler im sommerlichen Outfit seine Stimme abgab. © Reinhold Schmid 13.00 Uhr: Auch CSU-Direktkandidatin Ilse Aigner hat bereits ihre Stimme abgegeben. An der Mittelschule Feldkirchen-Westerham warf sie ihre ausgefüllten Stimmzettel in die Wahlurne.

+ Ilse Aigner beim Wählen in Feldkirchen-Westerham. © Andreas Leder

10.19 Uhr: Eine 22-Jährige Gmunderin dagegen geht nicht zum Wählen. „Meiner Meinung nach bringt es eh nichts“, sagt sie. „Was soll eine Stimme schon ausmachen.“ Hoffen wir mal, dass viele andere Jungwähler anders denken.

9.40 Uhr: In den Wahllokalen im Landkreis ist schon einiges los. In Holzkirchen sagt Robert Wiechmann (rechts im Bild): „Es ist immer was los! Holzkirchen ist eh sehr vorbildlich, was die Wahlbeteiligung angeht.“ Auf dem Foto ist er (v.l.) zusammen mit Wolfgang Glanz und Dominik Wendlinger zu sehen. Auch in der Bäckerei Kuhn am Marktplatz haben die Mitarbeiterinnen davon gesprochen, dass heute am frühen Morgen schon mehr los ist, als sonst. Etliche Holzkirchner haben also wohl ihren Urnengang mit dem Einkauf fürs Sonntagsfrühstück verbunden.

+ (v.l.) Wolfgang Glanz, Dominik Wendlinger und Robert Wiechmann © Kathrin Suda 9.17 Uhr: Ein hohes Verkehrsaufkommen gab es am Morgen schon in Rottach-Egern an der Schule. Ein einheimisches Ehepaar im hohen Alter (über 85 Jahre) kommt mit dem Auto und erzählt, dass es so bleiben soll, wie es war! „Wir haben schon immer die CSU gewählt!“

Alle überregionalen Infos rund um die Landtagswahl in Bayern 2018 finden Sie natürlich auch bei uns:

Die Landtagswahl 2018 in Bayern gehört zu den wichtigsten politischen Ereignissen des Jahres. Die aktuellen Prognosen und Umfragen für Bayern haben daher große Auswirkungen auf die gesamte Bundespolitik.

Wir geben Ihnen vorab alle wichtigen Informationen zum Termin der Bayern-Wahl am 14. Oktober und bieten einen Ausblick darauf, ab wann Hochrechnungen und Ergebnis der Landtagswahl in Bayern zu erwarten sind.

Am Wahlabend erhalten Sie natürlich die aktuellsten Zahlen und Reaktionen im Live-Ticker. Alle Wähler, die ihre Entscheidung noch nicht getroffen haben, können den Wahl-O-Mat für Bayern nutzen und die Wahlprogramme der Parteien vergleichen.