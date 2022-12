Lichte Reihen im Krankenhaus Agatharied

Rund um die Uhr geöffnet: Die Notaufnahme des Krankenhauses rechnet in den Ferien mit einem erhöhten Patientenaufkommen. © thomas Plettenberg

Das Krankenhaus Agatharied hat mit einem aktuell hohen Krankenstand bei seinen Mitarbeitern zu kämpfen - ausgerechnet jetzt, da auch ein höheres Patientenaufkommen erwartet wird.

Landkreis – Noch mehr als sonst zu dieser Jahreszeit droht sich am Krankenhaus Agatharied die Betreuungsschere zu öffnen: Während die Einrichtung über die Feiertage und zwischen den Jahren mit einem höheren Aufkommen an Patienten rechnet, ist in der Klinik selbst weniger Personal da. Wie andere Firmen auch, verzeichnet das Krankenhaus „aktuell hohe Krankenstände bei den Mitarbeitern“. Trotzdem gilt: „Die geplanten Dienstpläne können aufrecht erhalten werden.“ Dies teilt Sprecherin Melanie Speicher auf Anfrage mit. Jedem Patienten würde „entsprechend seiner Dringlichkeit die notwendige Behandlung zukommen“.

Notaufnahme nur im wirklichen Notfall

Wobei immer gilt: Das Krankenhaus ist die richtige Anlaufstelle bei schweren Unfällen sowie akuten oder lebensbedrohlichen Notfällen. Als Hauptsymptome nennt die Klinik zum Beispiel Atemnot, Schmerzen in der Brust, typische Schlaganfallanzeichen, Verbrennung, Vergiftung, allergischer Schock und Knochenbrüche. Unterhalb dieser Schwelle ist der ärztliche Bereitschaftsdienst, erreichbar unter der Rufnummer 116 117, die richtige Adresse. Dorthin sollen sich Patienten wenden, die mit ihren Beschwerden nicht bis zur nächsten Sprechstunde ihres Hausarztes warten können. Allerdings hatte die Kassenärztliche Vereinigung dieser Tage schon vor längeren Wartezeiten beim ärztlichen Bereitschaftsdienst gewarnt und als Grund „die aktuelle Grippe- und Erkältungswelle“ (wir berichteten) genannt.

Wintersportunfälle könnten neue Patienten ins Krankenhaus bringen

Diese derzeitige Infektionswelle ist das eine. Hinzu kommt, dass an den Feiertagen und in den Schulferien verstärkt mit Freizeitunfällen, etwa beim Skifahren oder Rodeln, zu rechnen ist. Prominentestes Beispiel war dieser Tage ja Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer, der sich beim Skitourengehen ein Bein brach. Die Schneelage hat sich fürs Tourengehen unterdessen verschlechtert, allerdings sind die Skigebiete gewillt, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Auch in Agatharied erwartet man ein Mehr an Wintersportunfällen, „aber darauf sind wir wie jedes Jahr vorbereitet“, so Speicher.

Krankenhaus sieht sich trotz einiger Ausfälle gewappnet

Ein weiterer Faktor, den das Krankenhaus zu berücksichtigen hat, ist die Schließung zahlreicher Arztpraxen zwischen den Jahren. „Dadurch kommen viele Patienten, gerade Vorerkrankte, über die Notaufnahme ins Krankenhaus“, erklärt die Sprecherin weiter. Aber auch das schreckt die Verantwortlichen nicht. Unter anderem durch standardisierte Abläufe in der Notaufnahme sieht man sich gewappnet – wie an anderen Wochenenden auch, an denen die Besetzung im Übrigen jener an Weihnachten entspricht.

Weiterhin ein Thema ist auch am Krankenhaus übrigens das Coronavirus. Am Donnerstagabend waren 31 Patienten mit oder wegen des Virus zur Behandlung in der Klinik (Normalstation), wobei keiner davon ein Intensivbett belegte. Deren verfügbare Zahl war am Freitagmittag mit 16 vergleichsweise gering, nur zwei davon waren frei.