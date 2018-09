Frische Farbe für die Klostermauer

Zuletzt war sie hässlich, aktuell ist sie weiß, aber in den nächsten beiden Wochen wird sie bunt: Ein einem Schülerprojekt wird die Mauer am Schulberg in Miesbach künstlerisch gestaltet.

Miesbach– Barbara Gerbl ist die Vorfreude anzumerken. Von dieser Woche an wird sie zusammen mit Kindern und Jugendlichen Miesbach ein wenig bunter machen. Und das im Wortsinne: Im Rahmen einer Projektarbeit werden vier Schulklassen unter Anleitung der Kulturpädagogin die Mauer am Schulberg künstlerisch gestalten. Das Projekt wird vom Verein Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte aus Mitteln des Kulturfonds Bayern gefördert, und die Stadt Miesbach sorgt dafür, dass kein Defizit überbleibt.

Den Anstoß, so berichtet Gerbl, gab Miesbachs Kulturamtsleiterin Isabella Krobisch. Anfang des Jahres drückte die der Miesbacher Kunstlehrerin eine Stadtkultur-Broschüre in die Hand, in der von einem geförderten Gemeinschaftsprojekt zur kulturellen Bildung die Rede war. Gerbl war sogleich Feuer und Flamme. „Irgendwas muss man da machen“, habe sie sich gedacht. Auf dem Weg zur Schule fiel ihr dann die hässliche Mauer am Klostergelände auf, und schon war die Idee geboren: mit Kindern dieser Mauer einen neuen, künstlerischen Anstrich verpassen und damit das eigene Umfeld gemeinschaftlich schöner gestalten. Was auch dem eigenen Wohlfühlen zuträglich ist.

Bei den Schulen selbst rannte Gerbl offene Türen ein. „Lauter positive Reaktionen – das war schön zu sehen.“ So war es auch kein Problem, dass alles recht kurzfristig entschieden werden musste. Denn schon am morgigen Dienstag geht es los. Nacheinander werden je eine Klasse der Grundschule (vierte Klasse), der Mittelschule (achte), der Realschule (siebte) und des Gymnasiums (zehnte) zwei Tage lang an der Mauer arbeiten. Was die Kinder und Jugendlichen auf den Putz bringen, ist völlig offen. Gerbl: „Ich kann nicht sagen, wohin die Reise geht. Die Schüler entwickeln die Ideen, ich unterstütze sie nur und leite den Prozess.“

Aus der Erfahrung vieler Kurse mit Kindern heraus lasse sich aber prophezeien, dass es an Ideen nicht mangeln wird, sagt Gerbl. „Kinder haben viel Fantasie, fangen schnell Feuer und pushen sich gegenseitig.“ Den Ausgangspunkt setzt die Projektleiterin, indem sie die jungen Künstler Fragen beantworten lässt wie: Was mag ich an Miesbach? Welche Bilder, Farben und Wörter finde ich gut?

Mit Skizzen und Vorzeichnungen auf Papier will Gerbl sich und die Kinder nicht lange aufhalten. Schon nach ein paar Stunden soll es an die Mauer gehen. In der ersten Woche sind Grund- und Mittelschüler an der Reihe, in der Woche drauf Realschüler und Gymnasiasten. Mit einer Vernissage am Freitag, 5. Oktober, soll das Werk eingeweiht werden. Vielleicht – das hat Gerbl noch nicht entschieden – hängt sie zwei Tage vor der Vernissage noch einen Workshop dran. Denn von den 60 Metern Mauer ist ein Stück an der Treppe zur Portiunkulakirche noch nicht an eine Klasse vergeben. Diesen Teil hatte der Bauhof im Vorfeld des Projekts repariert. Näheres wird sich nach den ersten Projekttagen entscheiden.

Von den geschätzten Kosten in Höhe von rund 4800 Euro trägt rund 1300 Euro der Stadtkultur-Verein. Bei dem ist auch Miesbach Mitglied – eine Voraussetzung dafür, dass Geld fließt. Die Stadt selbst steuert rund 3000 Euro bei. „Günstiger kriegen wir sowas nicht“, sagte Bürgermeisterin Ingrid Pongratz im Stadtrat. Dort wurde auch die Sorge laut, dass die neu gestaltete Wand schon bald Opfer von Graffiti-Sprayern wird. Dirk Thelemann (CSU) meinte dazu, dass eher eine weiße Wand dazu verführt, zur Farbdose zu greifen. Sprayer, die etwas auf sich halten, übersprühen keine fremden Kunstwerke.