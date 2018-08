Im sechsten Verfahren endlich Urteil - Zeuge muss von Polizei abgeholt werden

Ein Penzberger wollte auf keinen Fall vor Gericht als Zeuge aussagen. Deswegen machte die Polizei jetzt Ernst. Am Ende war alles umsonst.

Miesbach – Die Odyssee hat ein Ende – wenn auch ein unbefriedigendes. Im Strafprozess gegen zwei junge Miesbacher, die sich nach einer Schlägerei vor der Miesbacher Bar Schlossleitn am Miesbacher Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten mussten, ist jetzt eine Entscheidung gefallen. Den Jüngeren der beiden, einen heute 20-Jährigen, sprach Richter Klaus-Jürgen Schmid frei, den Älteren (heute 22) verurteilte er zu Dauerarrest. Gänzlich aufgeklärt werden konnte der Hergang der Schlägerei jedoch selbst am sechsten Verhandlungstag nicht – und auch nicht, wer einem Irschenberger gegen den Kopf trat und ob es auch Tritte gegen einen Penzberger gab.

Zur Klärung trug auch ein 33-jähriger Zeuge aus Penzberg nicht bei, der in die Schlägerei im Mai 2017 verwickelt war. Seine Aussage hatte zum Abschluss des Verfahrens noch gefehlt, weil er mehrfach den vorherigen Gerichtsterminen ferngeblieben war (wir berichteten). Auch diesmal erschien er nicht freiwillig. Die Polizei führte ihn mit rund zwei Stunden Verzögerung dem Gericht vor.

Ob der 33-jährige aktiv zur Schlägerei beigetragen hat oder nur Opfer war, ist unklar. Er selbst könne sich nach über einem Jahr und aufgrund seines alkoholisierten Zustands damals nicht an Einzelheiten erinnern, nur dass er am Boden gelegen habe, sagte der Penzberger aus. An seinen Blessuren am Kopf wäre die grobe Auseinandersetzung sichtbar gewesen, an die er sich aber auch nur noch teilweise erinnern könne.

Das Verfahren gegen den 20-Jährigen wurde eingestellt – aufgrund mangelnder Beweislage. Für den Älteren, den andere Zeugen bereits belastet hatten, war die Sache damit nicht erledigt. Rechtsanwalt Alexander Schönfeld, Verteidiger des 22-Jährigen, plädierte für einen Freispruch, da die Beweislast aus seiner Sicht nicht ausreichend für einen Urteilsspruch sei und der Miesbacher seit dem Vorfall vor der Schlossleitn keine weiteren Straftaten begangen hatte. Zumal er damals selbst Verletzungen davontrug und der geschädigte Penzberger nur leicht verletzt wurde, begründete Schönfeld weiter.

Christiane Lintner, Jugendgerichtshilfe und vom Verein für Jugend- und Familienhilfe, führte aus, dass der zum Tatzeitpunkt 20-Jährige damals als Heranwachsender galt. Somit könne Jugendstrafrecht angewendet werden.

Die Staatsanwältin verurteilte das Verhalten des Angeklagten scharf, da er auf eine am Boden liegende Person eingetreten haben soll. Zu seinen Gunsten bewertete sie, dass der Miesbacher selbst verletzt worden ist. Zu seinen Lasten wertete sie seine einschlägige Vorbelastung durch ähnliche Vergehen. Sie forderte nach Jugendstrafrecht eine Woche Dauerarrest.

Dem schloss sich Richter Schmid an. Er entschied auf eine Woche Dauerarrest und Freispruch. Der Vorwurf von Tritten habe sich nur in einem Fall bestätigt: durch den 22-Jährigen gegen den Irschenberger. Er muss zudem wie üblich die Verfahrenskosten tragen.

Von Amelie Knaus