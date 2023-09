„Haben Sie Vertrauen in die Kinder“

Freut sich auf den ersten Schultag: Lehrerin Christine Lidschreiber unterrichtet in der Grundschule Elbach. Heuer darf sie wieder eine Klasse von Abc-Schützen begrüßen. © Thomas Plettenberg

Zum Schulstart gibt Grundschullehrerin Christine Lidschreiber Tipps zur Einschulung, den Hausaufgaben und dem neuen Schulalltag.

Landkreis – Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, morgen ist Schulbeginn. 883 Abc-Schützen gehen im Landkreis zum ersten Mal den Weg ins Klassenzimmer. Christine Lidschreiber ist Lehrerin an der Grundschule in Elbach. Die 50-Jährige bekommt heuer wieder eine erste Klasse. Welche Herausforderungen die Schüler am Anfang haben, wann die beste Zeit für Hausaufgaben ist und wie Eltern ihre Kinder unterstützen können, erzählt sie im Gespräch.

Frau Lidschreiber, die Einschulung ist für Kinder eine große Umstellung. Welche Herausforderungen gibt es gerade am Anfang?

In der heutigen Zeit sind die Hemmungen gar nicht mehr so groß. Durch die Kooperation, die jeder Kindergarten mit der Schule hat, lernen die Kinder die Schule ja schon im Vorschuljahr kennen. Die größte Hürde ist wahrscheinlich, dass sie im Kindergarten mehr Freiheiten hatten als in der Schule. Da gibt es zum Beispiel die Schulpflicht – man kann nicht einfach daheim bleiben.

Wie können Eltern ihre Kinder vorbereiten, damit erst gar keine Probleme entstehen?

Am besten sollten Eltern schon früh darauf achten, dass die Kinder eine geregelte Tagesstruktur haben, zum Beispiel feste Bettgeh- oder Essenszeiten. Rituale sind ganz wichtig, damit sich Kinder an Struktur gewöhnen. Und zum Beispiel Aufgaben oder Spiele zu Ende zu bringen, auch wenn es die Kinder nicht mehr freut, kann man zu Hause schon mal üben.

Und wie kann man sich in den Tagen vorher schon einstimmen?

Den Schulweg sollte man schon einmal einüben in den Tagen vorher. Außerdem hilft es, wenn die Kinder die eigene Adresse kennen oder sich selbst anziehen, damit sie ihre eigenen Sachen auch erkennen. Sie glauben ja gar nicht, wie viel Kleidung manchmal vergessen wird.

Wie läuft der erste Schultag möglichst reibungslos?

Den Abend vorher sollten Eltern möglichst ruhig gestalten. Am besten schon alles vorbereiten, dann ein schönes Einschlafritual, vielleicht etwas vorlesen. In der Früh möglichst Hektik vermeiden und alles entspannt angehen. Vor allem aber sollte man positiv über die Schule reden und sie nicht als „Ernst des Lebens“ darstellen.

Wie sollten Eltern mit der Aufregung der Kinder umgehen?

Natürlich sind die Kinder aufgeregt. Am besten sind die Eltern einfach selbst nicht nervös und verlassen sich auf die Lehrkraft. Die Ruhe überträgt sich aufs Kind. Die meisten Kinder freuen sich ja auf die Schule.

Ein Thema, das viele Eltern beschäftigt, sind wohl die Hausaufgaben. Wann ist denn die beste Zeit dafür?

Da ist jedes Kind individuell. Sie müssen aber bedenken, dass die Kinder am Anfang sehr viele Eindrücke verarbeiten müssen. Neue Kinder, neue Umgebung, neue Situationen. Wenn das Kind deswegen nach der Schule müde ist, dann soll es auch erst mal schlafen dürfen. Da müssen Eltern schauen, was dem eigenen Kind guttut.

Und wenn das Kind wirklich nie Hausaufgaben machen will?

Dann muss man auch mal konsequent sein. Was aber meiner Meinung nach nichts bringt, sind Auseinandersetzungen wegen der Hausaufgaben. Das belastet nur die Eltern-Kind-Beziehung. Wenn ein Kind seine Aufgaben nie machen möchte, dann sollen die Eltern auf die Lehrkraft zugehen. Dann kann man gemeinsam eine Lösung finden.

Wie lange dauert es denn, bis die Erstklässler sich an den Schulalltag gewöhnen?

In den ersten Wochen bis zu den Herbstferien sind die Schüler bei uns in der Eingewöhnungszeit. Wenn ein Schüler bis Weihnachten immer noch Probleme hat, sollten die Eltern aber besser ein Gespräch mit der Lehrkraft suchen. Meiner Erfahrung nach verhalten sich die Kinder aber schon ab der dritten Schulwoche so, als hätten sie nie etwas anderes getan (lacht).

Welchen Tipp können Sie Eltern von Erstklässlern noch mitgeben?

Haben Sie Vertrauen. Geben Sie den Lehrern und auch ihren Kindern ruhig einen Vertrauensvorschuss mit. Ein Kind will lernen, und es will zeigen, was es kann.