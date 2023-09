Mit Literatur und Lyrik ein Zeichen gesetzt

Teilen

Trotz Biergartenwetter gut gefüllt: Im katholischen Pfarrheim fanden sich gut 120 Zuhörer ein, um der Lesung des Regisseurs Marcus H. Rosenmüller zu folgen. © Thomas Plettenberg

Marcus H. Rosenmüller trägt beim SPD-Ortsverein humorvoll-kritische Texte vor. 120 Zuhörer kamen zur Lesung.

Miesbach – In Zeiten, in denen der Ton rauer wird und die Demokratie immer wieder kleinere, manchmal auch heftigere Hagelschläge abbekommt, Toleranz, Respekt und ein wertschätzendes Miteinander allzu oft auf der Strecke bleiben, sei es notwendig, ein Zeichen zu setzen, fand der Miesbacher SPD-Vorsitzende Bernhard Altmann. Deshalb lud er am Freitag zu einer besonderen Veranstaltung ins Katholische Pfarrheim: Der Haushamer Erfolgsregisseur Marcus H. Rosenmüller, der auch ernsthaft im literarisch-lyrischen Fach unterwegs ist, las unter dem Motto „Texte, die zum Denken anregen“ eigene Gedichte und solche namhafter Autoren, die sich mit antidemokratischen Tendenzen in der Gesellschaft auseinandergesetzt haben.

Offene und humorvolle Art verzaubert Publikum

Unter den gut 120 Zuhörern befanden sich Bruno Peetroons, SPD-Unterbezirksvorsitzender und Direktkandidat für die Landtagswahl, Bad Wiessees Bürgermeister und Bezirkstagskandidat Robert Kühn, die Bezirkstags-Listenkandidatin Angelika Falkenhahn sowie lokale Parteiprominenz. Der Erlös der Veranstaltung auf Spendenbasis ging an den „Seniorentreff Montag Mitanand“.

Es spricht für die Qualität der Veranstaltung und ihres Protagonisten, dass so viele die Lesung mit anschließender Diskussion einem Biergarten- oder Grillabend vorgezogen haben. Rosenmüllers Lesetisch war übersät von Blättern und Büchern, aus denen er spontan auswählte. „Woaß jemand den Anfang auswendig?“ fragte er in die Runde, als er sein eigenes Gedicht „Geschichtsunterricht“ frei vortragen wollte, jedoch beim besten Willen nicht mehr wusste, wie es anfing. So hatte er im Handumdrehen mit seiner offenen und humorvollen Art und seiner klaren Haltung das Publikum für sich gewonnen.

Marcus H. Rosenmüller liest Texte im Katholischen Pfarrheim

Er las vorwiegend Stoff, der aus verschiedenen Blickwinkeln die eingangs erwähnten Themen meist humorvoll und augenzwinkernd, aber stets tiefgründig beleuchtete. Immer wieder war das Programm unterbrochen und aufgelockert durch klare Statements des 50-Jährigen. Er mahnte, Fehler bei sich selbst zu suchen und nicht gleich mit dem Finger auf Andersdenkende zu zeigen.

Unter den Ausgewählten fanden sich etwa der 1934 im KZ ermordete Erich Mühsam mit seinem Gedicht „Der Revoluzzer“, das der Filmemacher engagiert und kraftvoll vortrug. Vom Schweizer Künstlerduo Peter Fischli und David Weiss rezitierte er den Text „Findet mich das Glück?“, der nur aus Fragen besteht wie „Warum dreht sich alles um mich?“, „Kann ich alles?“ oder „Warum geht es den anderen immer besser?“ und so zur Selbstreflexion anregt.

Kritische Texte und lebendige Diskussion

Ferner kamen zu Wort Ludwig Fels mit „Biergarten an einem Regentag“, der Rechtsphilosoph Christoph Möllers, der die Frage der Perspektive „Wer steht in der Mitte“ beleuchtete, die Poetry Slammerin Kae Tempest, Joachim Ringelnatz und natürlich Erich Kästner mit seiner Empfehlung: „Was immer auch geschieht: Nie dürft ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.“ In der anschließenden Diskussion wurde dafür plädiert, sich selbst besser kennenzulernen, Argumente zu liefern, durch das offene Gespräch und den Dialog Spaltung zu verhindern. Man solle den Austausch suchen, die Dinge auch einmal aus einer anderen Perspektive betrachten, ehrlich bleiben und hinter dem stehen, was man macht.

Rosenmüller regte an, der neueren Geschichte mit dem dunklen Kapitel der 30er und 40er Jahre in den Schulen den unbedingt notwendigen Platz einzuräumen. Weiterhin ging es um Populismus, eine faire und sachliche Streitkultur, eine objektive Berichterstattung in der Presse und immer wieder um die Frage, was man tun könne, um die Demokratie zu stabilisieren.