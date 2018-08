1,1 Promille: Polizei stoppt betrunkenen 24-Jährigen

Deutlich zu viel „getankt“ hatte ein 24-jähriger Miesbacher, als ihn die Polizei an der Rathausstraße stoppte. Jetzt ist er seinen Führerschein los.

Miesbach - Die Trunkenheitsfahrt eines 24-jährigen Miesbachers hat die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestoppt. Bei einer Verkehrskontrolle in der Miesbacher Rathausstraße hielten sie den VW des 24-Jährigen an. Beim Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass sich dieser mit 1,1 Promille hinters Steuer gesetzt hatte. Die Beamten führten eine Blutentnahme durch und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

