11-Jähriger von Bus erfasst - Fahrer hält nicht an

Mit seinem Rad wollte ein 11-Jähriger die Straße überqueren. Ein vorbeifahrender Bus erfasste den Jungen, blieb jedoch nicht stehen.

Miesbach - Die Polizeiinspektion Miesbach berichtet: Ein 11-jähriger Miesbacher stand am 06.11.2018 mit seinem Fahrrad um 16:45 Uhr auf dem Parkplatz an der Bayrischzeller Straße gegenüber der Einmündung Stadlbergstraße und wollte in Richtung der Tankstelle die Straße überqueren. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Bus erfasst. Vor Ort gab der 11-Jährige an, dass ihm nichts fehlt. Nach einiger Zeit wurden die Schmerzen immer schlimmer und er musste zur Abklärung ins Krankenhaus Agatharied gebracht werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

