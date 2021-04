15-Euro-Verwarnung landet vor Gericht: Zweckverband scheitert

„Aussichtsloses Verfahren“

von Christian Masengarb schließen

Günther Porath weigerte sich, dem Zweckverband einen aus seiner Sicht unberechtigten 15-Euro-Strafzettel zu zahlen. Der Zweckverband zog vor Gericht; die Richter wiesen ihn ab – für Porath keine Überraschung. Er glaubt, der Zweckverband wolle Menschen durch Klagen unter Druck setzen.

Miesbach/Bayrischzell – Obwohl Günther Porath (58) den Prozess gegen den Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum vor dem Amtsgericht Miesbach gewonnen hat, fühlt sich der Kleinhöhenrainer (Feldkirchen-Westerham) nicht wie ein Sieger. Er hat wegen einer 15-Euro-Verwarnung hunderte Euro Gerichtskosten riskiert. Er hat ein Jahr lang viel Zeit investiert, sich oft geärgert. Dafür habe ihm der Richter bestätigt, was ihm und dem Zweckverband ohnehin klar gewesen sei. Trotzdem musste der Aufwand sein, findet Porath: „Der Zweckverband rechnet damit, dass Gestrafte dieses Risiko scheuen. Den Gefallen wollte ich ihnen nicht tun.“

Zweckverband scheitert wegen 15-Euro-Verwarnung vor Gericht

Der Streit zwischen Porath und dem Zweckverband entbrannte im Mai 2020. Porath war zum Drachenfliegen nach Bayrischzell gefahren; wie schon so oft in den vergangenen 30 Jahren. Wie schon so oft hatte er sein kleines Motorrad am geplanten Landeplatz, einer Wiese neben einem Waldweg, abgestellt, um mit ihm zurück zu seinem Auto zu fahren. Wie so oft hatte er danach die Walleralm am Sudelfeld angesteuert und ist von dort ins Tal geflogen. Als er aber in die Wiese landete, erwartete ihn eine Überraschung.

Ein Mitarbeiter des Dienstleistungszentrums hatte Porath eine Verwarnung wegen abgelaufenem TÜV ans Motorrad geheftet. Dessen Plakette war zwar tatsächlich überfällig, Porath hat sein Gefährt aber bereits am Montag zuvor beim Prüfer vorgeführt. Dieser hatte ihm vier Wochen Zeit gegeben, Mängel zu beseitigen. In dieser Frist durfte er weiter mit dem Zweirad fahren. Das konnte der Zweckverband-Kontrolleur nicht wissen, aber Porath konnte es nachweisen. Als er die Verwarnung sieht, denkt er: „Es fällt mir nicht im Traum ein, das zu zahlen.“

Porath legt Einspruch gegen den Bescheid ein und schickt dem Zweckverband seine Unterlagen. Zu diesem Zeitpunkt glaubt er noch an ein leicht zu lösendes Problem. Doch der Zweckverband reagiert mit einem Bußgeldbescheid. „Da waren wir schon bei 43 Euro“, sagt Porath. Er verweigert die Zahlung weiter. Also geht der Fall ans Amtsgericht Miesbach.

„Als gestandener Bayer finde ich: Das man durchs Gelände robbt und abgelaufene TÜV-Plaketten sucht, gehört sich nicht“, sagt Porath nun rückblickend. „Aber den Vorwurf aufrechtzuerhalten, wenn man weiß, dass er nicht stimmt – das ist frech.“

Vor Gericht ging es schnell, berichtet Porath. Er habe seinen TÜV-Bericht vorgelegt, der Richter habe die Anklage für gegenstandslos erklärt und den Prozess eingestellt. Der Zweckverband weist daher auf Nachfrage unserer Zeitung darauf hin, dass das Gericht Porath nicht Recht gegeben habe. „Die Einstellung erfolgte nicht aus rechtlichen Gründen. Das Amtsgericht widerspricht daher nicht unserer Rechtsauffassung.“

Für Porath bleibt die Frage, warum er das Verfahren überhaupt führen musste: „Für den Zweckverband war es ein aussichtsloser Prozess.“ Er vermute, das Vorgehen entspreche aber dessen Geschäftsmodell: „Der Zweckverband hofft, dass viele lieber die Strafe zahlen als vor Gericht zu ziehen.“ Darauf wolle er nun hinweisen.

Laufe alles weiter wie bisher verliere dabei auch Bayrischzell, ist Porath sicher: Bekannte hätten ihm von ähnlichen Problemen mit dem Zweckverband berichtet. Dessen Vorgehen vergraule Touristen. Er selbst sei das beste Beispiel. Früher ist Porath – 2011 Vizeweltmeister im Streckenfliegen – oft vom Vogelsang losgeflogen, manchmal bis nach Hause in Kleinhöhenrain. Heute sieht er den Wendelstein nur noch vom Fenster aus. „Das Fliegen dort haben sie mir verleitet.“