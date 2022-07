250 Teilnehmer, darunter viele Ukrainer: Job-Börse in Miesbach wird großer Erfolg

Von: Sebastian Grauvogl

Begrüßten die Gäste: (v.l.) Iryna Titov, Landrat Olaf von Löwis und Integrationsbeauftragter Max Niedermeier. © Privat

Die Einladung ging spontan raus, doch die Leute kamen in Scharen. 250 Teilnehmer, darunter viele Ukrainer, besuchten die erste Job-Börse im Waitzinger Keller in Miesbach.

Landkreis – Die Jobchancen lagen quasi auf den Bistrotischen – und die Arbeitssuchenden langten beherzt zu. Als „großen Erfolg“ bezeichnet der Integrationsbeauftragte des Landkreises, Max Niedermeier, die erste Jobbörse im Waitzinger Keller in Miesbach. Rund 250 Teilnehmer waren der recht spontanen Einladung gefolgt.

Rund 150 Ukrainer, aber auch Geflüchtete aus anderen Ländern und einige Einheimische waren in den Festsaal gekommen, um sich nach für sie passenden Arbeitsplätzen umzuschauen. Dass sie davon reichlich fanden, lag an den gut 30 Unternehmen, die trotz der kurzen Vorlaufzeit einen oder mehrere Vertreter zu der Infoveranstaltung geschickt hatten. Über ihre Angebote informierten ferner Fachstellen wie die Ausländerbehörde und das Jobcenter am Landratsamt, die Agentur für Arbeit in Holzkirchen oder die Asylsozialberatung.

Entspannte Atmosphäre als Erfolgsrezept

Als „entspannt, einfühlsam und sympathisch“ beschreibt Niedermeier die Atmosphäre. Nach einer Begrüßung durch Landrat Olaf von Löwis und einiger kurzer Fachvorträge konnten sich die Arbeitssuchenden auf die Pirsch machen. Die in Hausham lebende Ukrainerin Iryna Titov und mehrere Dolmetscher halfen, eventuelle sprachliche Hürden in den Gesprächen zu überwinden.

Besonders beeindruckt hat Niedermeier die große Bandbreite der vertretenen Branchen. Ob Kliniken, Altenpflegeeinrichtungen, Gastronomiebetriebe, Hotels, Maschinenbau- oder Umzugsfirmen: Aus allen Teilen des Landkreises waren Arbeitgeber gekommen, um ihre offenen Stellen unkompliziert und schnell zu besetzen. „Toll, wie flexibel sich alle gezeigt haben“, sagt Niedermeier. Und tatsächlich sei es in einigen Fällen nicht nur beim Austausch von Kontaktdaten geblieben, sondern direkt zur Jobvergabe gekommen.

Teilnehmer wünschen sich Wiederholung

Auf Augenhöhe ins Gespräch kommen, ohne vorher einen Termin vereinbaren oder schüchtern an die Tür klopfen zu müssen: Genau dies habe die Veranstaltung ausgemacht, schwärmt Niedermeier. Wenig verwunderlich, dass der Integrationsbeauftragte vor allem einen Wunsch gleich mehrfach vernommen hat: „Bitte bald wiederholen!“

