49 weitere Flüchtlinge angekommen, darunter sechs Kinder

Weitere Flüchtlinge aus der Ukraine sind am Wochenende in Miesbach angekommen (Archivbild). © THOMAS PLETTENBERG

Wie angekündigt, sind am Wochenende weitere Flüchtlinge aus der Ukraine in Miesbach angekommen. Der Großteil hat aber keinen ukrainischen Pass.

Zwei Busse mit je etwa 50 Geflüchteten waren angekündigt, am Freitag warteten die Mitarbeiter des Fachbereichs Ausländer- und Asylangelegenheiten aber bis zum späten Abend vergeblich auf den ankommenden Bus. Erst am Samstagvormittag traf ein Bus mit 49 Geflüchteten in Miesbach ein, darunter sechs Kinder im Alter von vier Monaten bis 17 Jahren. Zwölf der Geflüchteten besitzen einen ukrainischen Pass, alle anderen stammen aus afrikanischen und asiatischen Ländern und besitzen Aufenthaltstitel in der Ukraine. Dies meldet dass Landratsamt am Sonntag.

Alle bis auf elf Geflüchtete sind bereits untergebracht

Alle Geflüchteten wurden nach Corona-Test und Registrierung zunächst in einer der vorbereiteten Turnhalle untergebracht, konnten jedoch - „und das ist wirklich sehr erfreulich“, betont das Landratsamt - schon am Samstag und Sonntag größtenteils in private Wohnangebote vermittelt werden. Die Mitarbeiter in der spontan am Landratsamt eingerichteten Unterkunftsvermittlung seien höchst engagiert und hätten es geschafft, alle bis auf elf Geflüchtete schon zu vermitteln.

Mindestens 150 Menschen für nächste Woche erwartet

„Der Krisenstab dankt allen Landkreisbürgern, die so spontan bereit waren, die Geflüchteten aufzunehmen“, heißt es weiter. Wann die nächste größere Zuweisung kommt, ist noch offen, die Behörde erwartet für die kommende Woche aber mindestens 150 Personen. Hinzu kämen noch zahlreiche Geflüchtete, die individuell, also nicht per Zuweisung im Landkreis ankommen.

„Auf den Landkreis kommt eine große Zahl an Geflüchteten zu“

„Egal auf welchen Wegen: Auf den Landkreis kommt eine große Zahl an Geflüchteten aus der Ukraine zu.“ Daher bittet der Krisenstab alle Landkreisbürger, zu helfen, Wohnungsangebote zu melden oder eine der zahlreichen Initiativen zu unterstützen, die den Geflüchteten die Ankunft im Landkreis erleichtert.