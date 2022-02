50 Jahre Amnesty International in Miesbach: Der Gründer im Interview

Vor 50 Jahren gründete Fritz Weigl mit Gleichgesinnten eine Ortsgruppe von Amnesty International. © Archiv tp

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass sich in Miesbach eine Ortsgruppe von Amnesty International gründete. Mit dabei war Fritz Weigl. Mit ihm haben wir über das Jubiläum gesprochen.

Miesbach – Amnesty International (AI) setzt sich weltweit für Menschenrechte ein. Auch in Miesbach gibt es eine Ortsgruppe. Sie feiert heuer ihr 50-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass sprachen wir mit Fritz Weigl (79). Der pensionierte Gymnasiallehrer ist Gründungsmitglied – und noch immer im Einsatz gegen Gewalt, Folter und Rassismus. Unter anderem schreibt er Briefe an die Regierung Südkoreas, um gegen die Todesstrafe zu protestieren. Den ukrainischen Innenminister forderte er schriftlich auf, Hassverbrechen gegen Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender nicht zu dulden.

Herr Weigl, was hat Sie vor 50 Jahren dazu bewegt, in Miesbach eine AI-Gruppe zu gründen?

Die Initiative kam vom bereits verstorbenen Heinrich Skudlik, der bei einer Münchner AI-Gruppe zu Besuch war. Er wollte dem Aufruf Peter Benensons (Der Anwalt und Politiker hatte AI 1961 in London gegründet, Anm. d. Red.) folgen und die Menschen mobilisieren, sich aus Nächstenliebe und voll Hoffnung für die Menschenrechte einzusetzen. Skudlik besuchte mit mir die Schule und war wie ich Mitglied im Miesbacher Bibelkreis. Auch ich habe mich nicht davor gescheut, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen und meinen Teil für eine bessere Welt beizutragen.

Hat sich Ihre Motivation über die Jahre verändert?

Meine Triebkraft ist die Abscheu davor, wie unwürdig Menschen in verschiedenen Teilen der Welt behandelt werden. Da braucht es Veränderung. Motivierend war und ist, wenn wir in Einzelfällen Erfolge verzeichnen können. Daran merkt man, dass sich der Einsatz lohnt. Man spürt, dass man etwas dazu beitragen kann, Dinge zu verändern. Ich erinnere mich immer wieder an das Zitat von Martin Buber: „Wer eine Seele rettet, rettet die Welt.“

Haben Sie nie an der Sinnhaftigkeit Ihres Engagements gezweifelt?

Da muss ich achtgeben, dass ich nicht zu hoch ansetze. Ich bin kein Moralapostel oder Weltverbesserer. Aber ich bin der Meinung, dass man eingreifen sollte, wenn jemand unter die Räder gekommen ist. Das kann Hilfe im Akutfall, aber auch ein Brief aus der Ferne sein. Rückschläge gibt es natürlich, und nicht zu wenige! Zum Beispiel im Fall des Iraners Arman Abdolali, der des Mordes angeklagt wurde, zur Tatzeit aber minderjährig war. Die Hinrichtung wurde sieben Mal verschoben, nicht zuletzt wegen weltweiter Proteste. Irgendwann hörten die Proteste auf, und er wurde im November hingerichtet.

Kann sich wirklich jeder für Menschenrechte einsetzen?

In erster Linie kann jeder von uns darauf achten, selbst die Menschenrechte einzuhalten. Wenn sie nicht eingehalten werden, sollte jeder eingreifen, egal ob im Großen oder im Kleinen. Auch wenn man Zeuge oder Zeugin von rassistischen Übergriffen oder Anschuldigungen wird, sollte man mit seinen zur Verfügung stehenden Mitteln einschreiten. So sollte man die eigenen und gesellschaftlichen Vorurteile hinterfragen, ihnen widersprechen und Gegenzeichen setzen.

Ihr größter Erfolg?

Der größte Erfolg war von der Breitenwirkung her wahrscheinlich der Themenabend zu „70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR)“ im Januar 2020 am Gymnasium Miesbach. Das Haus war voll mit einer Vielzahl von engagierten Lehrenden, Schülerinnen und Schülern. Das zweistündige Programm war gefüllt mit reichhaltigen Informationen rund um die AEMR.

Welches Thema prägt Sie bis heute?

Für mich ist das Thema Todesstrafe sehr prägend. Weil sie bei uns in der Nazizeit und anderswo so willkürlich verhängt wurde. Aber auch, weil manche Taten, für die sie verhängt wird, so abscheulich sind, dass uns die Forderung, Straftätige nicht hinzurichten, schwerfällt.

Wie werden Sie das 50-jährige Jubiläum feiern?

Wir wirken am Festival der Menschenrechte in Holzkirchen im Mai 2022 mit. Außerdem soll es im Juli in Miesbach eine Kunstausstellung mit Werken Heinrich Skudliks geben, der Kunsterzieher war. Des weiteren gibt es einen Infoabend zum Thema Flüchtlingsrettung im Mittelmeer zusammen mit der VHS, dem katholischen Bildungswerk Miesbach und dem Netzwerk Integration und Migration. Außerdem ist eine Ausstellung 50 Jahre AI im Landkreis Miesbach geplant und ein Festabend im Oktober mit der Big Band des Gymnasiums Miesbach und der Kabarettistin Christine Eixenberger. Ich hoffe, dass wir das Jubiläum so zelebrieren können, wie wir es uns vorstellen. Das ist auch abhängig von der Corona-Situation.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft von AI Miesbach?

Mein Schlusssatz beim AEMR-Abend am Gymnasium Miesbach lautete: „Uns stellt sich die Frage, ob die AI-Gruppe ihren 50. Geburtstag erleben wird. Das liegt, biologisch gesehen, an Ihnen!“ Da kam Heiterkeit auf, aber es gab keine Neueintritte. Dabei sind wir Senioren der Gruppe einer „freundlichen Übernahme“ durch die jüngere Generationen nicht abgeneigt (lacht). Wir hoffen im Übrigen auf die fortdauernde Anziehungskraft der Idee.

Das Gespräch führte Alina Buisson