500.000-Euro-Spende soll rasch fließen

Von: Stephen Hank

Die Flächen sind reserviert: Im zweiten Obergeschoß des Alten Krankenhauses in Miesbach soll das Schülerforschungszentrum einziehen. © Thomas Plettenberg

Fürs geplante Schülerforschungszentrum in Miesbach soll nun eine Stiftung gegründet werden. Die Zeit drängt: Der Geldgeber möchte seine Spende jetzt möglichst zügig einbringen.

Landkreis – Kreiskämmerer Gerhard de Biasio machte aus der Dringlichkeit keinen Hehl. „Die Sache brennt uns unter den Nägeln“, sagte er in der Sitzung des Kreisausschusses. „Wir müssen Fakten schaffen, bevor der Geldgeber abspringt.“ Gemeint waren das Schülerforschungszentrum in Miesbach und der Tegernseer Unternehmer Thomas Strüngmann, der für das Projekt bekanntermaßen 500.000 Euro bereitstellt. Eine Stiftung soll nun den Aufbau und den Unterhalt gewährleisten.

Der Landkreis hat sich bereit erklärt, die Trägerschaft sowie die Kosten für den Sachaufwand und den sogenannten Mint-Manager für weitere vier Jahre zu übernehmen. Untergebracht wird das Schülerforschungszentrum im früheren Miesbacher Krankenhaus, das wiederum der Stadt gehört. Beide arbeiten in der Angelegenheit also Hand in Hand. Die Stiftung wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass die in Aussicht gestellte Großspende auch fließt und künftig weitere Spenden berücksichtigt werden können.

Landkreis hat nach Gründung mit Stiftung nichts mehr zu tun

Der Landkreis wird sich nicht selbst um die „Stiftung Schülerforschungszentrum Oberland“ kümmern und nach der Gründung auch nichts mehr damit zu tun haben. Es handelt sich um eine Unterstiftung der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, die von der Deutschen Stiftungstreuhand AG verwaltet wird. „Eine Stiftung des Landkreises ist nicht gewollt, weil sie unter anderem auch in unserem Haushalt dargestellt werden müsste“, erläuterte der Kreiskämmerer den Gremiumsmitgliedern.

Den Einfluss aufs Projekt selbst gibt der Landkreis freilich nicht ab. Ständige Mitglieder des Stiftungsrats sind Landrat und Miesbachs Bürgermeister sowie jeweils ein Vertreter des Unternehmerverbands, der Kreissparkasse und der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG). Als weitere Mitglieder beruft der Gründungsstifter, also der Landkreis, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und den Leiter des Fraunhofer Instituts in Oberlaindern, Klaus Sedlbauer. Aigner hatte sich zuletzt für das Projekt stark eingesetzt und auch die Großspende an Land gezogen. Sedlbauer übernimmt die wissenschaftliche Leitung des Schülerforschungszentrums.

Landrat hat weitere Geldgeber in Aussicht

Die Ausschussmitglieder zeigten sich mit dem Vorgehen einverstanden. Endgültig entscheiden muss kommende Woche der Kreistag. „Es ist ein gute Sache, wir sollten jetzt weitere Zustifter finden“, sagte Thomas Tomaschek (Grüne). Landrat Olaf von Löwis (CSU) deutete an, bereits weitere Geldgeber in Aussicht zu haben.

„In den letzten Jahren war das ein bisserl ein Stückwerk und sehr diffus zu durchschauen“, spielte Rottachs Bürgermeister Christian Köck (CSU) auf das Forschungslabor Fablab und den bei der SMG angesiedelten Mint-Manager an. „Es ist gut, dass die Einrichtung jetzt physisch auch eine Heimat bekommt und auf guten Füßen steht.“ Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) bedankte sich für das nun geschaffene „Grundgerüst“. Damit lasse sich arbeiten. „Die Initialzündung war das Stiftungsgeld“, gestand Löwis. Die Großspende habe für Handlungsbedarf gesorgt.

Ein Teil des Geldes bleibt unangetastet

Der Stiftungsvertrag sieht derzeit vor, dass 20 Prozent der Zuwendungen als Grundstock unangetastet bleiben und 80 Prozent für den Stiftungszweck verbraucht werden können. Der Landrat als Vorsitzender ist aber ermächtigt, dies nachträglich zu ändern. „Der Stifter legt Wert darauf, dass ein möglichst großer Teil seiner Spende verwendet wird“, berichtete Löwis auf Nachfrage von Josef Bierschneider (CSU). Man werde über diesen Punkt später im Stiftungsrat noch mal sprechen. Freilich gibt es Grenzen: Laut Satzung müssen mindestens zehn Prozent der Summe für die Dauer von zehn Jahren im Grundstockvermögen bleiben.

