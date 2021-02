5000 Krapfen für den guten Zweck: Spendenaktion des Lions Clubs voller Erfolg

Die Resonanz war größer als je zuvor: 5000 Krapfen hat der Lions Club Miesbach-Holzkirchen verkauft - und dabei 3750 Euro an Spenden gesammelt.

Landkreis – Faschingsliebe geht durch den Magen – heuer ganz besonders. Denn weil das Coronavirus sämtliche Freuden an der fünften Jahreszeit kaputtgemacht hat, bleiben nicht viele Rituale übrig, um sich die närrischen Tage zu versüßen. Eines davon haben die Mitglieder des Lions Clubs Miesbach-Holzkirchen am Unsinnigen Donnerstag im wahrsten Sinne des Wortes zu den Menschen im Landkreis gebracht:

Zwölf „Löwen“ fuhren in eisiger Kälte um 7 Uhr morgens an den Laderampen der Konditorei Ratschiller’s in Holzkirchen vor, um ihre Autos mit zahllosen Kartons voller Krapfen zu befüllen. 5000 Stück im Gesamtwert von 7500 Euro hatten die Lions heuer zugunsten wohltätiger Zwecke an Unternehmen und Institutionen verkauft. Landratsamt, Gemeindeverwaltungen und Krankenhäuser, Geldinstitute und Autohändler, Mittelständler und Kleinunternehmen – über 180 potenzielle Ansprechpartner hatten die Lions kontaktiert.

Trotz Corona Umsatz um 20 Prozent gesteigert

Die Rückmeldungen überraschten selbst die optimistischsten Löwen: „Phänomenal, dass wir das eh schon gute Ergebnis vom Vorjahr trotz der Corona-Pandemie noch einmal um 20 Prozent steigern konnten“, berichtet Präsident Stefan Oeldenberger.

Am Vormittag lieferten die Lions die Steigen mit den ganz klassisch mit Puderzucker bestäubten und gelber Marmelade gefüllten Faschingsschmankerln vor die Haustüren ihrer Abnehmer. „Eine eindrucksvolle Teamleistung, die seit vielen Wochen generalstabsmäßig geplant wurde“, berichtet Oeldenberger stolz. Auch die regelmäßig bedachten Einrichtungen Regens Wagner in Erlkam und das Haus Bambi der Lebenshilfe in Hausham bekamen von den Lions ihre jährliche Krapfenspende.

Die freudigen Reaktionen hätten gezeigt, dass es gelungen sei, den Menschen auch im Lockdown-Fasching ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, erzählt Oeldenberger. Mindestens genauso groß wird die Freude bei den Empfängern der Spendensumme von 3750 Euro sein. Der Erlös geht an soziale Projekte im Landkreis. Auch da dürfte die Nachfrage in Krisenzeiten besonders groß sein.

sg