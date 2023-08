66 Jahre alt: Miesbacher VdK-Fahne wird zum Museumsstück

Von: Sebastian Grauvogl

Besonderes Stück: die historische Fahne des VdK-Ortsverbands Miesbach. © Privat

Der VdK-Ortsverband Miesbach schenkt seine historische Fahne dem Miesbacher Heimatmuseum. Weil es das aber momentan gar nicht gibt, bleiben nur Wanderausstellungen.

Miesbach – Neugierige Blicke ist die Fahne des VdK-Ortsverbands Miesbach seit jeher gewohnt. So hatte sie nicht nur bei Jubiläen, Jahrtagen oder am Volkstrauertag regelmäßig öffentliche Auftritte, sondern im Schaukasten in der früheren Kreisgeschäftsstelle im ehemaligen Gemeindehaus Wies am Miesbacher Bahnübergang sogar dauerhaft einen öffentlich gut sichtbaren Platz. Doch in den vergangenen Jahren fristete die 1957 geweihte Fahne zunehmend ein Schattendasein.

Mit dem Auszug der VdK-Kreisgeschäftsstelle aus dem Gemeindehaus im Jahr 2011 kam sie nur noch bei besonderen Anlässen zum Vorschein. Zuletzt schaffte sie es dann nicht mal mehr da ins Rampenlicht. „Es besteht leider kein Bedarf mehr dafür“, erklärt VdK-Kreisvorsitzende Marianne Estner. Deshalb habe man sich nun dazu entschieden, das historische Objekt in fachkundigen Hände zu geben: als Geschenk ans Miesbacher Heimatmuseum.

Professionelle Konservierung soll Fahne erhalten

Doch während ein Platz im Museum andernorts eine Rückkehr auf die öffentliche Bühne bedeuten würde, ändert sich für die Miesbacher VdK-Fahne vorerst nicht viel. Da die Kreisstadt aktuell kein für alle zugängliches Museum hat, bleibt auch der Fahne eine Ausstellung bis auf Weiteres verwehrt. Wie Historiker Alexander Langheiter auf Nachfrage erklärt, wird sie ins Depot im alten Heimatmuseum im Obergeschoss des Miesbacher Feuerwehrhauses wandern. Dort, nur wenige Meter Luftlinie von ihrem einst prominenten Standort im ehemaligen Gemeindehaus Wies entfernt, soll sie professionell konserviert werden. Flach gelagert, lichtgeschützt und bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit soll sie in ihrem aktuellen Zustand erhalten bleiben. Und der ist gut, wie Langheiter weiß: „Wir hatten sie schon einige Male als Leihgabe bei uns.“

Auch der historische Wert sei nicht zu unterschätzen, da die Fahne nicht nur für einen Teil der Miesbacher Vereinsgeschichte stehe, sondern auch die Nachkriegszeit repräsentiere, in der der VdK als Anlaufstelle für Kriegsversehrte eine bedeutende Rolle gespielt habe. „Wir freuen uns auf jeden Fall und sind dem VdK sehr dankbar, dass wir dieses Stück bekommen haben“, sagt Langheiter.

Fahne: Zeichen für Zusammenhalt

Estner kann derweil noch einiges mehr über die Geschichte beisteuern. So sei die Fahne auf ausdrücklichen Wunsch der Mitglieder beschafft worden und am 7. Juli 1957 unter der Patenschaft des Miesbacher Trachtenvereins geweiht worden. Noch vier Jahre vor der Fertigstellung des Mahnmals für die in Kriegen gefallenen Mitbürger im Waitzinger Park. Gegründet wurde der VdK Miesbach bereits Ende Mai 1947 aus einer „Notgemeinschaft“ aus einigen Miesbacher „Kriegsbeschädigten“, die sich trotz der Auflösung sämtlicher bestehender Kriegsopferverbände durch die Militärgesetzgebung der Alliierten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf einer Hausbank trafen. Die Initiative, daraus einen neuen Verband zu formen, kam aus dem Kreis Rosenheim, wo sich bereits auf Kreisebene entsprechende Strukturen gebildet hatten. Die Bedeutung des VdK Miesbach wuchs mit der Zahl der aus Gefangenenlagern und Lazaretten zurückkehrenden Männer und der späteren Einbeziehung von Kriegerwitwen und -waisen sowie Sozialrentnern. All jenen war die Fahne ein Zeichen für ihren Zusammenhalt.

Damit ist es fast schon eine historische Verpflichtung, sie für die Nachwelt zu erhalten. Und sie bei nächstmöglicher Gelegenheit auch wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren, verspricht Langheiter: „Vielleicht passt sie ja in eine unserer zukünftigen Wanderausstellungen.“ sg

