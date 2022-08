75 Jahre Wasserwacht Miesbach: Fest am Seehammer See geplant

Entstehungsgeschichte reicht weit zurück

Von Sebastian Grauvogl schließen

Bei einem Seefest an der Wachstation am Seehamer See feiert die Wasserwacht Miesbach ihr 75-jähriges Bestehen. Ihre Geschichte wurzelt in der Nachkriegszeit.

Miesbach – Eine Badehose und ein Erste Hilfe-Kurs: Mehr brauchte es vor 75 Jahren nicht, um für die Wasserwacht Miesbach auszurücken. 1947 gründeten einige Frauen und Männer der Sanitätsbereitschaft Miesbach am Seehamer See die heutige Ortsgruppe. Im Sommer übernachteten sie in einem Zelt am Ufer und stellten tagsüber einen Rettungsdienst für die Badegäste. Die entdeckten den Stausee zur Stromerzeugung in der Nachkriegszeit zunehmend fürs Schwimmen und für den Wassersport. Ein Trend, der sich bis in die Gegenwart fortgesetzt hat, wie Vorsitzender Bernhard Heidl berichtet. Und dem die Miesbacher Wasserwacht mit professioneller Ausstattung und Ausbildung Rechnung trägt.

Schulung mit Sanitätskurs für den aktiven Dienst erforderlich

Gut zwei Jahre lang dauert es, bis die Mitglieder als Rettungsschwimmer im Wasserrettungsdienst oder Wasserretter in den aktiven Dienst eintreten können. Grund ist die laut Heidl umfangreiche Schulung, die auch einen kompletten Sanitätskurs beinhaltet. So würden die aktuell gut 35 Miesbacher Wasserwachtler auch als First Responder zu Unfällen auf den umliegenden Straßen oder zu medizinischen Notfällen, beispielsweise auf den beiden Campingplätzen am Seehamer See, gerufen. Als Teil der Sondereinsatzgruppe (SEG) rücke man zudem auch an andere Gewässer im Landkreis aus oder unterstütze bei Vermisstensuchen. Zwischen 25 und 30 Einsätze kommen so pro Jahr zusammen.

Auch wenn der Schwerpunkt auf dem sommerlichen Badebetrieb mit Schwimmern, Stand-up-Paddlern oder Kajakfahrern liegt: „Wir sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr in Rufbereitschaft“, betont Heidl. Schließlich berge auch das Schlittschuhlaufen auf dem im Winter vereisten See so manche Gefahr. Mit Personal besetzt ist die Wachstation am Ufer immer an den Wochenenden sowie an Feiertagen. Dort steht auch das Motorboot der Wasserwacht, ein Aluminium-Boot mit 130 PS-starkem Jet-Antrieb, wie Heidl erklärt. Eine Hebeanlage helfe, den kraftwerksbedingt schwankenden Wasserspiegel auszugleichen. „Wir haben Gezeiten wie im Meer“, sagt Heidl launig.

Fest zum Jubiläum Bei einem Seefest am Samstag, 27. August, ab 18.30 Uhr an der Wachstation am Seehamer See feiert die Wasserwacht Miesbach ihr 75-jähriges Bestehen. Auf die Besucher warten ein Festzelt, Grillstand, Bar, Livemusik sowie ein Fischerstechen und Maßkrugstemmen. Der Eintritt von fünf Euro fließt in den Spendentopf der Wasserwacht.

So richtig sesshaft wurde die Miesbacher Wasserwacht am Seehamer See im Jahr 1962, als der damalige Vorsitzende Werner Stehle einen gebrauchten Kiosk als erste Basis anschaffte. Nach zahlreichen Um- und Anbauten folgte 1990 der Neubau der jetzigen Station. „Ein Quantensprung“, schwärmt Heidl.

Schwimmkurse sind gut besucht

Mindestens genauso stolz ist der Vorsitzende auf die Nachwuchsarbeit seiner Truppe. Mit rund 20 Kindern (ab zwölf Jahren) und 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen stehen bereits die künftigen Aktiven in den Startlöchern. Die umfangreiche Ausbildung schrecke sie nicht ab – im Gegenteil: „Sie lieben die Action“, sagt Heidl. Die Aussicht, sich zum Schwimmausbilder oder Motorbootführer weiterbilden zu lassen, motiviere zusätzlich. Und so gelingt es der Wasserwacht in Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe Schliersee auch, Jahr für Jahr vielen Kindern im Miesbacher Warmfreibad das Schwimmen beizubringen. „Viele Eltern meinen, ihre Kinder lernen es nie“, erzählt Heidl. „Wenn sie dann bei uns sind, haben sie es nach zwei Tagen drauf.“ Besonders freut den Vorsitzenden, dass die Kurse nach der Corona-Pause mittlerweile wieder richtig voll sind.

Dass die Wasserwachtler nicht zuletzt auch als Botschafter des Naturschutzes unterwegs sind, liegt an der sensiblen Flora und Fauna des Seehamer See. Unermüdlich weisen die Einsatzkräfte die Schwimmer und Wassersportler auf die Einhaltung der für sie gesperrten Bereiche hin, erklärt Heidl. Und das alles komplett im Ehrenamt, weshalb die Truppe trotz der finanziellen Mittel aus der BRK-Bereitschaft auch fortlaufend auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen sei. Als Beispiel für die Kosten nennt Heidl die Schutzausrüstung der Wasserretter, die heutzutage rund 1500 Euro pro Person koste. Die Zeiten, in denen eine Badehose reichte, sind längst vorbei.

