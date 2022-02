79 Projekte, neun Millionen Euro: Alle Leader-Projekte im Landkreis Miesbach im Überblick

Leader-Projekt in luftiger Höhe: Die Themenwege auf den Wendelstein erhielten eine Förderung von insgesamt 159 200 Euro.

EU-Förderprogramm

Wie Leader den Landkreis Miesbach verändert hat, zeigen wir in einer großen Übersicht aller Projekte. Und wir geben einen Ausblick, wie es mit dem EU-Förderprogramm weitergeht.

Landkreis – Menschen zusammenbringen, die gemeinsam etwas für ihre Region bewegen: In einer Zeit der Kontaktbeschränkungen scheint dies schwerer denn je. Doch der neue Jahresbericht der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kreisentwicklung Miesbacher Land zeichnet ein Bild, das auf den ersten Blick zur Corona-Krise passt. Es stehe für „Zuversicht, Zusammenhalt und Optimismus“, schreibt LAG-Vorsitzender Michael Pelzer in seinem Vorwort. Sechs neue Großprojekte sind 2021 entstanden, dazu noch 22 Vereinsprojekte. Rund 636 000 Euro flossen dabei aus dem EU-Förderprogramm Leader in den Landkreis Miesbach – nach 2019 die zweithöchste Summe seit Gründung der LAG im Jahr 2015. Der Gesamtbetrag stieg damit auf stattliche 2,3 Millionen Euro. Durchschnittlich erhielt jedes Projekt rund 57 700 Euro.

Noch beeindruckender fällt die Hebelwirkung der Zuschüsse aus. Nimmt man die Eigenbeteiligung der Projektinitiatoren dazu, sind insgesamt knapp neun Millionen Euro an Investitionen entstanden. Sie stecken in 36 Groß- und 43 Kleinprojekten des bürgerschaftlichen Engagements. Da man bei solchen Dimensionen leicht den Überblick verlieren kann, haben wir die bedeutendsten Leader-Vorhaben mit Unterstützung der LAG um Leader-Manager Simon Kortus hier in einer Übersicht kompakt zusammengefasst – und dabei auch die gescheiterten Projekte nicht ausgespart. Bitte beachten: Manche Projekte sind Kooperationen mit anderen Gemeinden/Landkreisen mit abweichendem Fördersatz (den Anteil der LAG Miesbach haben wir getrennt ausgewiesen), einige haben wir zusammengefasst, wenn Konzeptphase- und Realisierung getrennt waren.

Bereits abgeschlossen

Geolehrpfad Holzkirchen: zwei Rundkurse zur Landschaftsgeschichte um Holzkirchen. Gesamtkosten: 41 800 Euro, davon 20 500 Euro Förderung.

Handwerkliche Erlebnisbrauerei und Kultur im Sudhaus Valley: Belebung der seit 1994 geschlossenen Brauerei in Valley. Gesamtkosten: 748 000 Euro, davon 200 000 Euro Förderung.

Bergwalderlebnis Huberspitz: Lehrpfad in Hausham. Gesamtkosten: 103 200 Euro, davon 43 400 Euro Förderung.

Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Kunsteisrodelbahn am Hennerer in Schliersee: Trasse sollte alte Bahn ersetzen, Projekt selbst wurde bislang nicht weiterverfolgt. Gesamtkosten: 33 600 Euro, davon 16 800 Euro Förderung.

Sehenswertes Schliersee: Smartphone-App mit Text-, Bild- und Tonbeiträgen zu denkmalgeschützten Bauten im gesamten Gemeindegebiet. Gesamtkosten: 53 100 Euro, davon 22 300 Euro Förderung.

Gesamtkonzept Deisenrieder Wetterstollen: Konzept für begehbaren Schaustollen bei Fischbachau ist fertig, Umsetzung läuft (siehe unten). Gesamtkosten: 30 200 Euro, davon 18 100 Euro Förderung (9000 Euro aus der LAG Miesbach).

Touristisches Gesamtkonzept und Einführung der Dachmarke „Kräuter-Kraft-Natur“ für Fischbachau: Gesamtkosten: 87 000 Euro, davon 42 250 Euro Förderung.

Themenwege auf dem Wendelstein: vier Wege von Bayrischzell, Fischbachau, Brannenburg und Bad Feilnbach aus auf den Gipfel. Gesamtkosten 271 900 Euro, davon 159 200 Euro Förderung (79 600 Euro aus der LAG Miesbach).

Lehr- und Erlebnisgarten Kreuth: Gesamtkosten: 57 300 Euro, davon 24 000 Euro Förderung.

Landkreisweit:

Barrierefreiheit im Landkreis Miesbach: Erhebung und Zertifizierung von 40 touristischen Leistungsträgern, Erstellung von Tagestouren und Erstellung einer Homepage. Gesamtkosten: 63 500 Euro, davon 28 700 Euro Förderung.

Radverkehrskonzept und Wegebeschilderung für den Landkreis Miesbach: Datenerfassung, -eingabe und Software sowie Beschilderung und Verbesserung der Wege. Gesamtkosten: 142 600 Euro, davon 61 000 Euro Förderung.

Da.und.dort – Lernen im überregionalen/internationalen Netzwerk: sieben große Kongresse in drei Jahren, davon einer im Landkreis Miesbach. Gesamtkosten: 320 000 Euro, davon 254 000 Euro Förderung (12 700 Euro aus der LAG Miesbach).

Urlaub auf dem Bauernhof: Zusammenschluss von 260 Betrieben zu gemeinsamem Verband und Einrichtung einer Geschäftsstelle. Gesamtkosten: 211 400 Euro, davon 114 800 Euro Förderung (28 800 Euro aus der LAG Miesbach).

In der Umsetzung

Festival für Menschenrechte – Jetzt erst recht: dreitägiges Festival des Vereins Kulturvision im Frühsommer 2022 in Kooperation mit dem Rotary Club und der Marktgemeinde Holzkirchen. Gesamtkosten: 26 000 Euro, davon 13 000 Euro Förderung.

Orgelmuseum im Alten Schloss Valley: Verbindungsbau zwischen Altem Schloss und Zollingerhalle. Gesamtkosten: 718 400 Euro, davon 370 900 Euro Förderung.

Evangelisches Gemeindehaus Miesbach: Neubau, Erweiterung und Sanierung zum offenen Begegnungs- und Bildungszentrum sowie inklusiver Coworking-Space mit Inklusionscafé. Gesamtkosten: 2,47 Millionen Euro, davon 443 500 Euro Förderung.

Laufpark Miesbach und Hausham: Ausweisung von neun Strecken mit einer Gesamtlänge von 60 Kilometern. Gesamtkosten: 24 400 Euro, davon 12 200 Euro Förderung.

Tegernseer Talheft für Kinder: Publikation zur Stärkung der Heimatverbundenheit der örtlichen Jugend. Gesamtkosten: 27 700 Euro, davon 13 800 Euro Förderung.

Verkehrslenkung bei (Groß-)Veranstaltungen im Tegernseer Tal: Entwicklung eines Parkleitsystems mit Anbindung an Bus und Bahn. Gesamtkosten: 65 100 Euro, davon 32 600 Euro Förderung.

Konzept zur Qualitätsverbesserung des Kulturangebots im Tegernseer Tal: Überarbeitung des Veranstaltungsangebots der TTT. Gesamtkosten: 80 900 Euro, davon 39 800 Euro Förderung.

Fitness-Park der Generationen in Rottach-Egern: Outdoor-Bewegungsangebot mit Geräten am Sportplatz Birkenmoos und bei der Grund- und Mittelschule. Gesamtkosten: 151 600 Euro, davon 64 900 Euro Förderung.

Regionales Trainingszentrum Ski-Club Rottach-Egern: Neubau von Lagerstadel, um im bestehenden Waldfeststadel Trainingsgeräte einzubauen. Gesamtkosten: 43 200 Euro, davon 21 600 Euro Förderung.

Schliersee liest: Veranstaltungen rund ums generationenübergreifende Lesen. Gesamtkosten: 32 700 Euro, davon 14 600 Euro Förderung.

Deisenrieder Wetterstollen: Umsetzung und musealer Ausbau. Gesamtkosten: 794 000 Euro, davon 400 000 Euro (200 000 Euro aus der LAG Miesbach).

Pumptrack Fischbachau: Asphaltbahn für Mountainbiker und Skater. Gesamtkosten: 95 800 Euro, davon 40 200 Euro Förderung.

Landkreisweit:

Leerstandskonferenz Mangfalltal: Potenziale ungenutzter Einfamilienhäuser erfassen und Nutzungsideen entwickeln. Gesamtkosten: 119 000 Euro, davon 60 000 Euro Förderung (18 000 Euro aus der LAG Miesbach).

Baukulturregion Voralpenland: gemeinsame Strategie für die drei Landkreise Miesbach, Rosenheim und Bad Tölz-Wolfratshausen. Gesamtkosten: 841 300 Euro, davon 424 200 Euro Förderung (141 400 Euro aus der LAG Miesbach).

Unterstützung Bürgerengagement 2: Jeweils bis zu 2500 Euro für Kleinprojekte von Vereinen, Interessensgruppen und ehrenamtliche Organisationen. Gesamtkosten: 22 000 Euro, davon 20 000 Euro Förderung.

Nicht weiterverfolgt

Forschungsprojekt „Güllezusätze zur Geruchsreduzierung“: Die Marktgemeinde Holzkirchen plante zusammen mit der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die Untersuchung, wie sich die Gerüche von Gülle durch sogenannte „effektive Mikroorganismen“ (EM) in Verbindung mit Holzkohle und Gesteinsmehl reduzieren lassen. Das Projekt mit einer Fördersumme von rund 35 000 Euro scheiterte an der Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit, die die Frage nach der Wirksamkeit bereits positiv beantwortet hatte.

Weg der Steine Valley: Geplant war ein Rundwanderweg zu historischen Orten und zeitgenössischen Skulpturen, dessen Stationen mit Schautafeln versehen werden sollten. Das Leader-Konzept für eine Fördersumme von rund 50 000 Euro war bereits fertig, doch zur Realisierung fehlte die Zustimmung des Gemeinderats und der Grundstückseigentümer. Ursächlich dafür war vor allem die Sorge vor einem zu großen Besucherandrang.

Aussichtsturm Schliersbergalm: Geplant war ein Aussichtsturm, der knapp über der Schliersbergalm einen Panoramablick bis München eröffnet. Auf den verschiedenen Plattformen waren Stationen mit Lehrinhalten zur heimischen Tier-, Pflanzen- und Bergwelt vorgesehen. Das schwierige Genehmigungsverfahren war Grund für die Einstellung des Projekts mit einer Fördersumme von rund 75 000 Euro.

Bienenlehrpfad Elbach: Ein Alleinstellungsmerkmal sollte die Eignung des Wegs für sehbehinderte Menschen sein. 44 000 Euro an Fördermitteln waren zugesichert, 5000 Euro sind bereits in die Planung geflossen. Der Gemeinderat beschloss aber die Einstellung des Projekts –aus zwei Gründen: Die Projektmanagerin zog aus Fischbachau weg – und der Arbeitskreis sah keinen Bedarf mehr.

Neue Strategie

Nach erfolgter Verlängerung läuft die aktuelle Leader-Förderperiode noch bis Ende dieses Jahres. Im Juli will sich die LAG mit einer laut Pelzer „zukunftsfähigen Strategie“ für die neue Periode von 2023 bis 2027 bewerben. Ziel soll dabei sein, die Wünsche und Vorstellungen der Bürger, wie ein lebenswerter Landkreis im Jahr 2030 auszusehen hat, einzubeziehen. Begleitet wird die LAG dabei im Rahmen des Modellprojekts „Resilienz und Landentwicklung“ von der Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf (ART). Kern der Untersuchung ist die Frage, wie ein Landkreis globale Kreisen mit lokaler Auswirkung besser meistern kann.

