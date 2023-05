A8: Bund Naturschutz kritisiert Ausbau im Kreis Miesbach - „Lärmschutz meistens zu wenig“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Ausbau geplant: Die A8, hier bei Schlachtham, soll partiell je vier Spuren plus einen Standstreifen bekommen. © Archiv TP

Der Bund Naturschutz kritisiert die Ausbau-Pläne der A8. Kreisgruppenvorsitzender Manfred Burger rechnet auch mit mehr Verkehr im Landkreis Miesbach.

Landkreis – Der Bund Naturschutz (BN) hat die Pläne zum beschleunigten Ausbau von Autobahnen stark kritisiert. In einer Pressekonferenz, in der auch Kreisgruppenvorsitzender Manfred Burger zu Wort kam, sprach der Miesbacher von „großen Auswirkungen auf den Landkreis“.

Wie berichtet, weist der Bundesverkehrswegeplan seit Jahren einen vordringlichen Bedarf beim A8-Ausbau zwischen dem Kreuz München-Süd und Siegsdorf aus – und Bundesverkehrsminister Volker Wissing will den Ausbau beschleunigt vorantreiben. Für zwei Abschnitte, die den Kreis Miesbach treffen, bereitet die Autobahn GmbH bereits Unterlagen für die Planfeststellung vor: Betroffen sind die Strecken zwischen Hofolding und Holzkirchen sowie zwischen der Leitzachbrücke bei Irschenberg und Dettendorf bei Bad Aibling (wir berichteten).

Burger fordert Investition in ÖPNV

Burger erklärte, der Landkreis werde von der A8 zwar nur am Rande gestreift. Ein Ausbau bedeute aber auch „mehr Staus auf den Straßen in Richtung Berge und Seen.“ Damit folgte der Kreisgruppenvorsitzende der Einschätzung seiner Vorredner. „Mehr Straßen produzieren auch mehr Verkehr“, hatte BN-Pressesprecher Felix Hälbich eingangs betont.

Neben der an sich zunehmenden Zahl an Autos, die in Richtung Spitzingsee, Schliersee, Tegernsee oder in Richtung Berge drängen, sah Burger auch Lärm für die Anwohner als einhergehendes Problem. „Lärmschutz wird zwar manchmal mitgedacht, ist aber meistens doch zu wenig.“ Burger ergänzte außerdem, der Ausbau bedeute eine „weitere Fixierung auf das Verkehrsmittel Auto“ – in deren Folge der Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum zu kurz komme. Denn: „Wenn ich mal im Auto sitze, fahre ich mit dem Auto weiter“, mahnte Burger. „Deshalb müssen Mittel nicht in den Ausbau von Autobahnen gesteckt werden, sondern in den Ausbau des ÖPNV vor allem im ländlichen Raum.“

„Rasante Fahrt in falsche Richtung“

Auch Verkehrswissenschaftler Prof. Heiner Monheim nannte die Pläne eine „rasante Fahrt in die falsche Richtung“. BN-Ortsgruppenvorsitzender Peter Kasperczyk aus Bernau ergänzte: „Die A8 ist eine Freizeit- und Urlaubsautobahn.“ Man müsse für einen Standstreifen nicht auf sechs Spuren ausbauen. nap

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.