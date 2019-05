FDP warnt vor noch mehr Stau-Wahnsinn auf A8 am Irschenberg - und nennt überraschenden Grund

Die Elektrifizierung bringt für eine Taktverdichtung recht wenig. Es sind mit elektrischen Zügen etwas bessere Beschleunigungswerte möglich, was jeweils ein paar Sekunden pro Halt bringen kann. Für einen engeren Takt reicht das aber nicht. Insbesondere im Abschnitt Miesbach-Holzkirchen ist nicht einmal ein beidseitiger 30-Minuten-Takt möglich, sondern nur eine Kombination aus einem einseitigen (nicht ganz exakten) Halbstundentakt bei einem Stundentakt in der Gegenrichtung. Man bräuchte für eine Taktverdichtung mehr Ausweichgleise, aber es ist sehr schwer, dafür geeignete Orte zu finden (Darching würde sich zwar anbieten, aber dort bringt es nichts, weil man dann bei einer Fahrt von Holzkirchen nach Schliersee in Miesbach wieder kreuzen müsste, was aber bei einem Halbstundentakt entsprechend lange Wartezeiten dort bedeutet, weil die Fahrzeit nur rund 10 Minuten beträgt, aber 15 Minuten bis zur Zugkreuzung vergehen müssen).

Und P+R-Parkplätze haben ein grundsätzliches Problem: Die Gemeinden, die sie bauen müssten, haben davon recht wenig, weil deren Bürger oftmals den Bahnhof fußläufig erreichen können und damit die Parkplätze nicht brauchen. Die baut man also vor allem für Bürger aus Umlandgemeinden. Damit stellt sich für die Gemeinde aber die Frage, warum sie knappes eigenes Geld aufwenden und eine meist sehr zentrale Fläche mit einem Parkplatz zubauen soll, wenn es den eigenen Bürgern kaum etwas bringt und man dort deshalb viel lieber etwas Hochwertigeres hätte - beispielsweise Läden, Gewerbeflächen, Arztpraxen o. ä., die einen konkreten Nutzen für die Gemeinde selbst haben.