Miesbach/München - Ein Miesbacher ist am Donnerstagmorgen auf der A99 bei Haar im Landkreis München auf einen Lkw aufgefahren. Dabei wurde er schwer verletzt.

A99 bei München: Miesbacher fährt auf Lkw auf - schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall gegen 8 Uhr in Richtung Nürnberg kurz vor der Abfahrt Haar. Ein 48-jähriger Münchner fuhr mit seiner Sattelzugmaschine auf dem rechten Fahrstreifen. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 52-jähriger Miesbacher mit seinem Fahrzeuggespann auf den Lkw auf.

Dabei wurde der Miesbacher schwer verletzt. Er wurde in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nur zu wenig Verkehrsbehinderungen. An der Unfallstelle waren Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn, der Feuerwehr Hohenbrunn, sowie der Autobahnmeisterei Hohenbrunn.

