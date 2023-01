Ab in die Loipen: Bayrischzell und Fischbachau haben bereits geöffnet – Miesbach fehlt die Schneemenge

Von: Dieter Dorby

Start in die Loipe: In Hundham liegt einer der Punkte, an dem man in die Fischbachauer Langlaufstrecke einsteigen kann. Aus politischen Gründen fällt das Angebot diesmal etwas kleiner aus. © Thomas Plettenberg

Lange haben die Fans der schmalen Brettl warten müssen, jetzt ist es soweit: Dank der Schneefälle am Wochenende ist nun auch im Leizachtal das Langlaufen wieder möglich. In Fischbachau wurden am Sonntag die Loipen geöffnet, und in Bayrischzell am Samstag.

„Wir haben noch mal Glück gehabt“, sagt Stephanie Hintermayr. Denn just genau zur seit Sonntag laufenden Langlaufwoche – der „Route 36“ – fiel genug Schnee vom Himmel und machte es so möglich, dass die insgesamt 36 Loipenkilometer präpariert werden konnten. Die Planung ins Blaue war am Ende als erfolgreich. „Wir haben den Termin im Herbst festgesetzt“, erklärt die Leiterin der Bayrischzeller Touristinfo. „Die Langlaufwoche veranstalten wir seit Jahren in dieser Zeit, und es hat auch diesmal geklappt.“

Schnee kam gerade noch rechtzeitig

Alle Runden konnten für Skating gespurt werden. Laut Schneebericht sind sie teilweise gut, in den Waldstücken befriedigend zu laufen. Problematisch ist es jedoch im klassischen Stil – der ist nur in der Geitauer Runde (11,8 Kilometer von Bayrischzell nach Geitau und zurück) möglich sowie in der Melkstatt (1,9 Kilometer) und auf der Langwies im Ursprungtal (ein Kilometer). Was laut Hintermayr am Schnee liegt: „Die klassische Spur braucht dann doch etwas mehr Schnee.“

Zu wenig passende Unterlage hat es auch für die geplante Loipenparty. Die Flutlichtrunde mit Musik, Würsteln und Barbetrieb am Sportplatz musste abgesagt werden. Zu pulvrig ist der Schnee, zu dünn der Schutz für den dann doch sensiblen Fußballplatz.

Stellenweise ausgesetzt sind auch die Loipen in der Nachbargemeinde Fischbachau – was weniger am Schnee liegt als an den politischen Verwerfungen. Wie berichtet, weigern sich einige Landwirte aus Protest gegen das beschlossene Modell zur Wertabschöpfung bei Baulandausweisung im Außenbereich, ihre Flächen für den Langlauf zur Verfügung zu stellen. Teile des Fischbachauer Streckennetzes sind betroffen, allerdings nicht die Hundhamer Loipen.

Abgespecktes Angebot

So geht es in Fischbachau nun los am Freibad. Von dort führt die Loipe nach Norden zur Leitzach, wo allerdings bei Mühlkreit nicht gespurt ist. Wie Bürgermeister Stefan Deingruber berichtet, wurden am Sonntag die Loipen geöffnet – „vorher lag noch nicht genug Schnee“. Eine gewisse Verunsicherung bei den Sportlern sei sicherlich auszumachen, aber der Parkplatz in Hundham sei dennoch gut gefüllt gewesen.

In Miesbach ist das Spuren vorerst kein Thema. „Es ist noch zu wenig Schnee“, sagt Hans Waldschütz, der für den Förderverein Miesbach die Loipen in der Wies anlegt. Ansonsten würde man wie zuletzt eine verkleinerte Runde spuren. Wie berichtet, werden seit 2021 aus Haftungsgründen Waldstücke ausgeklammert.

