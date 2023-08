ABC-Alarm in Miesbach: Swimmingpool-Zusätze lösen Atemnot und Feuerwehreinsatz aus

Landkreisführung alarmiert

Die falsche Zusammensetzung von Swimmingpool-Zusatzstoffen hat in Miesbach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zuvor hatte ein Mann über Atemnot geklagt.

Miesbach - Ein stechender Geruch, den ein Miesbacher am Donnerstag in seiner Garage festgestellt hat, zog einen Feuerwehreinsatz mit ABC-Alarm nach sich. Die Einsatzkräfte konnten die anfangs unklare Lage an einem Wohnhaus am Heckenweg schnell aufklären: Für die Atemnot und die Übelkeit des Rentners waren Zusatzstoffe verantwortlich, die für einen Swimmingpool gedacht waren. Nach Informationen der Polizei waren die Mittel offenbar in falscher Zusammensetzung gemischt worden.

Am Einsatz beteiligt war unter anderem Florian Dirscherl, Kreisbrandinspektor und Zugführer der Feuerwehr Miesbach. Seine Truppe sei mit fünf Autos und 23 Männern ausgerückt, nachdem die Leitstelle den ABC-1-Alarm um 10.23 Uhr ausgelöst habe, berichtet Dirscherl. Um das nicht eindeutige Meldebild aufzuklären, wurde zusätzlich ein Messtrupp der Feuerwehr Hausham und vorsorglich auch die Feuerwehr-Landkreisführung alarmiert.

Freiverkäufliche Pool-Zusatzstoffe sorgen für Atemnot

„Beider Erkundung haben wir mehrere Mittel festgestellt, die für den stechenden Geruch verantwortlich waren“, erklärt der Zugführer weiter. Unter anderem habe es sich um pH-Senker und Chlor gehandelt, laut Dirscherl allesamt „normale Mittel für den üblichen Hausgebrauch“, die beispielsweise in Baumärkten frei verkäuflich sind. Die Einsatzkräfte verpackten die Mittel und betreuten den Poolbesitzer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nach einer Stunde war der Einsatz für die Ehrenamtlichen beendet. nap

