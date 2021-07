„Abenteuer Leben“ dreht in Haidmühl: Super-Heimwerker Tommo und Moderator Ostler renovieren alte Küche

Noch bis Mittwoch vor Ort

Super-Heimwerker Andrew „Tommo“ Thomas und Moderator Tobias Ostler von der Kabel 1-Sendung Abenteuer Leben sind in Heidmühl zu Gast: Sie renovieren preisbewusst eine alte Küche.

Miesbach – Seit gestern verraten Kameras und Regiewagen in Haidmühl: Das Fernsehen ist zu Gast in der Kreisstadt. Kabel 1 dreht für seine Sendung „Abenteuer Leben“ ein rund zehn bis 15 Minuten langes Heimwerker-Segment. Moderator Tobias Ostler und Super-Heimwerker Andrew „Tommo“ Thomas renovieren eine Küche. Ostler: „Wir wollten zeigen, wie man mit einem kleinen Budget eine alte Küche wieder aufmöbeln kann.“

Die Heimwerker kamen nicht durch Zufall in die Kreisstadt: Die Miesbacherin Julia Wehrfritz, Redakteurin der Sendung, war mit ihrem Partner in eine neue Wohnung gezogen und hatte dabei die dort verbaute alte Küche übernommen – „eine richtige alte Oma-Küche“, sagt Ostler. Blumenfließen, alte Farbe, Durchreiche. Also rückten Olmo und Tommo an, um die in doch etwas die Jahre gekommenen Kochecke für ein Budget von höchstens 750 Euro in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Angefangen haben Tommo und Ostler gestern mit der Holzdecke. Die drückte von oben und ließ den Raum kleiner wirken, erklärt der Moderator. „Da kann man mit ein wenig weißer Farbe schon viel erreichen.“ Einfach anwendbare Tipps wie diese sind das Markenzeichen der Sendung, deren Einschaltquoten durch die Corona-Krise und den Heimwerk-Trend deutlich gestiegen sind.

Bis Mittwoch werden Moderator Ostler und Super-Heimwerker Tommo in Miesbach noch Fronten streichen, Fließen übermalen und Türgriffe austauschen. Dann werden sie Wehrfritz ihre runderneuerte Küche zurückgeben. „Wir werden es schick machen“, verspricht Ostler.

Bis die Miesbacher Küchenerneuerung im Fernsehen läuft, wird es aber noch dauern. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest. Ostler rechnet mit der Ausstrahlung im Herbst.