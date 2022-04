Abenteuerspielplatz am Nordgraben Miesbach: Zwei Konzepte für Inklusion vorgestellt

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Naturnah mit Rampe: der Plan der Firma Kinderland (Variante zwei für den Inklusionsspielplatz). © Kinderland

Der neue Inklusionsspielplatz am Miesbacher Nordgraben wird konkret. Im Stadtrat haben Vertreter des Arbeitskreises nun zwei Varianten vorgestellt.

Miesbach – Nur die Dächer der Spielgeräte und Sitzgelegenheiten des alten Miesbacher Abenteuerspielplatzes haben am Nordgraben noch eine Zukunft. Sämtliche anderen Teile finden im neuen Inklusionskonzept keinen Platz mehr, berichtete der Zweite Vorsitzende des Miesbacher Förderkreises, Siegfried Faltlhauser, nun im Stadtrat. Doch daraus ergebe sich eine einmalige Gelegenheit für alle, die sich schon immer mal ein historisches Spielgerät in ihren Garten stellen wollten: „Wir versuchen, das alles an Frau, Mann und Kind zu bekommen“, sagte Faltlhauser. Das THW würde sich sogar um den Umzug kümmern. Mit dem Schnapperwirt in Fischhausen habe sich bereits ein Abnehmer gefunden.

Wie es nach dem Abbau am Nordgraben weitergehen könnte, führte Faltlhauser zusammen mit seiner Kollegin in der eigens gegründeten Arbeitsgruppe (AG), der Miesbacher Behindertenbeauftragten Elisabeth Neuhäusler, aus. Die erklärte zunächst, dass das pädagogische Motto „miteinander zueinander“ schon bei der Entwicklung des Konzeptes eine große Rolle gespielt hat. Entsprechend breit habe sich die AG in Sachen Ideenfindung aufgestellt. So habe man sich unter anderem mit Lebenshilfe-Geschäftsführerin Inga Kockerols getroffen und eine Malaktion in den Miesbacher Kinderbetreuungseinrichtungen gestartet. Mit diesen Erkenntnissen im Rücken sind die Initiatoren an drei Firmen herangetreten mit der Bitte, jeweils einen Entwurf auszuarbeiten. Nach „lebhafter Diskussion“ in gut einem dutzend Treffen habe man sich schließlich auf zwei Konzepte für die Präsentation im Stadtrat geeinigt.

Lesen Sie auch: Abenteuerspielplatz Miesbach: Arbeitsgruppe soll an Inklusionskonzept arbeiten

Variante 1

Der erste Plan beinhaltet ein Burgareal mit drei Türmen, verbunden mit verschiedenen Kletter- und Rutschmöglichkeiten und einem Kran. Über ein Sprachrohr könnten die „Burgbewohner“ mit der Außenwelt Kontakt aufnehmen. Ein Rollstuhlkarussell, ein Balancierparcours, ein Schaukelpark sowie ein in den Boden eingelassenes Trampolin soll Kinder mit und ohne Einschränkungen zum gemeinsamen Spielen und Toben animieren. Auch die beim alten Abenteuerspielplatz so beliebte Seilbahn ist im Konzept enthalten. Der Kleinkinderbereich zeichnet sich durch ein Häuschen mit Spieltresen und Kran, eine Schaukel sowie eine Schneckenwippe und Musikspieltafel aus. Optisch am auffälligsten sind die farbigen Bodenflächen aus einem wasserdurchlässigen Kunststoffmix, der zugleich als Fallschutz fungiert. Die Spielgeräte bestünden leider nur zum Teil aus Robinienholz, resümierte Neuhäusler.

Bunt mit Burg: der Plan der Firma Kompan (Variante eins für den Inklusionsspielplatz). © Kompan

Variante 2

Deutlich naturnaher kommt Plan zwei daher. Holz werde hier dominieren, erklärte Neuhäusler – dank „sich ineinander hakender“ Hackschnitzel auch am Boden. Auf die kleinen Abenteurer warten zwei Türme mit bunten Fenstern, Netztunnel, Kletterwand, Drehscheibe, Fernrohr sowie diversen Klangelementen und Trichtertelefonen. Im Schaukelwald stehen ein Vogelnest und eine kleine Kirtahutschn parat. Damit nicht genug: Eine lange Rampe mit vier Podesten und Seilen, Rundhölzern und einem Steigstamm lädt zum barrierefreien Auskundschaften ein. Sie führt in zwei Biegungen zu einem Abenteuerspielturm. Ferner gibt es eine Hang- und eine Tunnelrutsche, eine große Wackeltulpe, eine Balancieranlage und die beliebte Seilbahn. Ein unterfahrbarer Spielbereich wartet mit einem schwenkbaren Sandaufzug auf.

Auch interessant: Postkartenaktion soll Ideen für Inklusionsspielplatz in Miesbach sammeln

Beide Konzepte seien aus Sicht der AG für sich schlüssig, resümierte Neuhäusler. Dennoch spreche man sich für den zweiten Entwurf aus. „Wir sehen hier die naturnahe Umsetzung und den Abenteuercharakter sichergestellt.“ Um Sponsoren für das laut AG-Mitglied und Stadtrat Franz Mayer (CSU) inklusive Erdbewegungen rund 250 000 Euro teure Projekt zu gewinnen, braucht es laut Faltlhauser eine Garantie der Stadt, dass der Inklusionsspielplatz mindestens 20 Jahre bestehen bleibt. Der Förderkreis werde sich gern um die Pflege kümmern.

Laut Mayer wird die AG in Kürze auch einen Antrag auf Leader-Fördermittel einreichen. Um den Stadtrat noch enger in das Projekt einzubinden, bat Mayer seine Kollegen, jeweils einen Vertreter aus jeder Fraktion in die AG zu entsenden. Und auch die Bürgerbeteiligung soll weiterlaufen, kündigte Neuhäusler an. Wie am Spielplatz soll auch jetzt schon gelten: „Jeder kann mitmachen.“

sg