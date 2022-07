Landrat ehrt bei Feierstunde beste Gymnasiasten

Die herausragenden Absolventen des Gymnasiums Holzkirchen (im Beisein des stellvertretenden Schulleiters Ernst Hollweck): Antoni Blaeß, Linda Lisanik, Anna Merx, Daniel Herrlich, Paul Lotz, Ida Mühlnickel, Nikola Schieck und Maximilian Tradt. © Landratsamt Miesbach

21 Abiturienten haben an den drei staatlichen Gymnasien im Landkreis – also in Holzkirchen, Miesbach und Tegernsee – Höchstleistungen erbracht.

Sechs Mal wurde ein Abi-Schnitt von 1,0 erreicht, fünf Mal ein Schnitt von 1,1, fünf Mal ein Schnitt von 1,2, zwei Mal ein Schnitt von 1,3, ein Mal ein Schnitt von 1,4 und zwei Mal ein Schnitt von 1,5. Landrat Olaf von Löwis (oben links) nahm das zum Anlass, die jungen Frauen und Männer bei einer Feierstunde in Miesbach zu ehren.

Die herausragenden Absolventen aus Tegernsee (mit Schulleiter Werner Oberholzner): Alexandra Bresciani, Sebastian Mehnert, Victoria Mazuhn, Franziska Bauer, Pauline Rüfer und Carolyn Serg. © Landratsamt Miesbach

Für die herausragenden Ergebnisse gab es für die Absolventen jeweils eine Urkunde, einen USB-Stick sowie einen Büchergutschein und obendrauf natürlich überschwängliches Lob vom Landrat. Löwis zeigte sich begeistert darüber, für welch unterschiedliche Studienarten sich die Absolventen interessieren: Japanologie, Ingenieurwesen, Lehramt, Medizin, IT, um nur einige zu nennen. „Unsere Welt und unser Landkreis brauchen engagierte Menschen, wie ich sie heute kennenlernen durfte, mit Träumen und Visionen“, sagte der Landrat. „Junge Menschen, die für ihre Ziele brennen und dadurch großartige Arbeit leisten.“ Ausgezeichnet wurden vom Gymnasium Holzkirchen (oben links, im Beisein des stellvertretenden Schulleiters Ernst Hollweck) Antoni Blaeß, Linda Lisanik, Anna Merx, Daniel Herrlich, Paul Lotz, Ida Mühlnickel, Nikola Schieck und Maximilian Tradt, vom Gymnasium Miesbach (oben rechts, mit Schulleiterin Claudia Reiserer) Luis Zink, Ilona Mayr, Anna Neumann, Franziska Hartinger, Magdalena Moosreiner, Fanny Sergel, Valentina Proverbio und vom Gymnasium Tegernsee (mit Schulleiter Werner Oberholzner) Alexandra Bresciani, Sebastian Mehnert, Victoria Mazuhn, Franziska Bauer, Pauline Rüfer und Carolyn Serg. Nicht alle Schüler waren bei der Feierstunde anwesend. mm/Fotos: Landratsamt

Die herausragenden Absolventen des Gymnasiums Miesbach (mit Schulleiterin Claudia Reiserer): Luis Zink, Ilona Mayr, Anna Neumann, Franziska Hartinger, Magdalena Moosreiner, Fanny Sergel, Valentina Proverbio © Landratsamt Miesbach