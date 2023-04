Abitur-Auftakt im Landkreis Miesbach: 313 Schüler starten mit Deutschprüfung

Vier Gymnasien

Von Jonas Napiletzki schließen

Nach der ersten Abiprüfung sind die Schulleiter zufrieden: Alle 313 Gymnasiasten sind erschienen. Den Corona-Zeitzuschlag hätte es aus ihrer Sicht aber nicht gebraucht.

Landkreis – Für insgesamt 313 Gymnasiasten im Landkreis sind gestern die Abiturprüfungen angelaufen. Zum Auftakt stand für die Schüler die knapp sechsstündige Deutschprüfung auf dem Programm – zu der die Abiturienten an allen vier Schulen vollzählig erschienen sind.

121 Prüflinge waren es im Staatlichen Gymnasium Holzkirchen. Der große Jahrgang, erklärt Schulleiter Axel Kisters, sei eine Folge der Schulhistorie: Die anfangs wachsenden Anmeldezahlen würden sich nun niederschlagen; im kommenden Jahr rechnet Kisters mit 126 Abiturienten. Unter den Schülern sei die Atmosphäre zu Beginn der Deutschprüfung um 8 Uhr „angespannt“ gewesen. „Trotzdem sind alle froh, dass es jetzt endlich losgeht.“ Die Prüfung, von der sich die Lehrkräfte vor Beginn selbst ein Bild machten, sei „nicht leicht“ gewesen, meint Kisters. „Es war aber gut machbar.“ Der coronabedingte Zeitzuschlag von 30 Minuten (wir berichteten) wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, sagt der Schulleiter. „Aber er kommt den Schülern entgegen.“

Schulleiter: Deutschprüfung „machbar“

Ähnlich sieht das auch Christian Lekebusch, Leiter des Privatgymnasiums Holzkirchen. Einige hätten die Zeit nicht voll genutzt. Aber: „Ich finde den Schutz noch in Ordnung, auch wenn er nicht unbedingt notwendig gewesen wäre.“ Lekebusch, der auch Deutsch unterrichtet, nahm die Prüfung als „sehr fair“ wahr. Die 52 Abiturienten – eine für die Schule übliche Zahl – seien gut vorbereitet gewesen. „Zum Glück waren alle da.“

Ein ähnlich kleiner Abiturjahrgang mit 55 Schülern legte zeitgleich am Gymnasium Tegernsee seine Auftaktprüfung ab. Auch Schulleiter Werner Oberholzner spricht auf Nachfrage von einer „machbaren“ Prüfung. Unter den fünf zur Wahl stehenden Aufgabenstellungen sei keine einzige ganz verschmäht worden. Auch in Tegernsee waren einige Schüler schon vor dem offiziellen Prüfungsende um 13.45 Uhr fertig. „Eine Handvoll hat aber bis zur letzten Minute geschrieben“, erzählt Oberholzner, der zur Aufsicht auch mehrmals persönlich vor Ort war.

Zuversicht am Gymnasium Miesbach

„Alle an Bord“ waren auch im Gymnasium Miesbach, sagt Schulleiterin Claudia Reiserer. Nach den Rückmeldungen ihrer Kollegen kann auch sie von einer machbaren Prüfung berichten. „Es war für alle etwas dabei.“ Mit 85 Prüflingen war der Jahrgang in Miesbach ungewöhnlich klein – noch im Vorjahr waren es 120. Allerdings seien keine Schüler direkt vor dem Abitur ausgeschieden, betont die Schulleiterin. Die Zahl sei vielmehr durch die Mittelstufe Plus bedingt. In diesem Modell konnten die Gymnasiasten zuletzt freiwillig ein zusätzliches Jahr einschieben, um die G8-Schulzeit auf neun Jahre zu strecken. Auch in Miesbach seien alle gut vorbereitet gewesen, sagt Reiserer. „Wir hoffen, dass alles gut läuft, aber sind da sehr zuversichtlich.“ Weiter geht’s am morgigen Freitag mit Englisch. In der Folgewoche wartet Mathe auf die Schüler. nap

Eine Auswahl aller wichtigen Geschichten aus Ihrer Region erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.