Abitur-Prüfungen im Landkreis Miesbach: „Sehr erfreuliche Ergebnisse“

Von: Christine Merk

„Abitur“ steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Von guter Stimmung und Aufatmen berichteten am Freitag die Leiter der Gymnasien im Landkreis. Die Schüler haben ihre Abiturergebnisse bekommen – der Großteil dürfte zufrieden sein.

Landkreis – „Wie eigentlich in jedem Jahr haben es die meisten von ihnen natürlich geschafft, es gibt aber einige wenige, die nächste Woche noch zusätzlich in die mündlichen Prüfungen müssen, um ihre Punkte zu erreichen“, sagt Werner Oberholzner vom Gymnasium Tegernsee.

Ein Fünftel hat 1,5 oder besser

An den anderen Schulen ist das ähnlich. Es seien nicht viele, die in die Nachprüfungen müssen, teilt Ernst Hollweck, stellvertretender Schulleiter am Staatlichen Gymnasium Holzkirchen, mit, aber sicher einige, die sich noch verbessern wollen und freiwillig die Tests auf sich nehmen. Zusammenfassend spricht Hollweck von „sehr erfreulichen Ergebnissen“. Zwei Schüler hätten die Traumnote 1,0. Etwa ein Fünftel eine 1,5 oder besser.

Für ein paar der Schüler wird es kommende Woche also noch mal ernst. In Miesbach müssen laut Schulleiterin Claudia Reiserer elf Abiturienten, die noch Punkte brauchen, am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag antreten. Einserabschlüsse gebe es auch in Miesbach einige, bestätigt sie.

Gesamtschnitt gleicht in etwa dem Vorjahr

Der Gesamtschnitt dürfte etwa dem vom vergangenen Jahrgang gleichkommen, das war eine 2,1. Die endgültigen Zahlen stehen sowieso erst im Juli fest, denn an allen drei Gymnasien gibt es auch Schüler, die bei Prüfungen krank waren. Der Termin für die schriftliche Nachprüfung ist bayernweit auf den 5. Juli festgesetzt. cmh

