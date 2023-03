Miesbach: Abschluss-Schüler erhalten Zeitzuschlag in Prüfungen - „Sinnvoll und fair“

Corona-Ausgleich

Der Zeitzuschlag, den Schüler in Abschlussprüfungen wegen Pandemielücken erhalten, kommt gut an. Eine Miesbacher Abiturientin nimmt exemplarisch Stellung.

Miesbach – Mit einem coronabedingten Zeitzuschlag will Bayerns Kultusminister Michael Piazolo faire Bedingungen für Schüler schaffen: Zehn Minuten Verlängerung pro Stunde und ein Maximalzuschlag von 30 Minuten sollen in den Abschlussprüfungen einen Ausgleich für Bildungslücken gewährleisten, die in der Pandemie entstanden sind.

In Deutsch ist die Zeit besonders knapp

Lilly Schöpfer, Schülerin des Gymnasiums Miesbach, steht den Maßnahmen positiv gegenüber: „Ich halte den Zeitzuschlag für sinnvoll“, berichtet die 19-Jährige exemplarisch für ihre Jahrgangsstufe. „Vor allem für Schüler der Übergangsklassen von der Realschule auf das Gymnasium.“ Besonders in Abiturfächern wie Deutsch komme der Zeitzuschlag den Schülern zu Gute. Denn hier sei Zeit für Textverständnis und Korrekturlesen besonders knapp, sagt Schöpfer.

Wie Piazolo unserer Zeitung erklärte, sei bis vor Kurzem Corona noch „sehr präsent“ gewesen, obwohl an den Schulen seit Längerem wieder Normalbetrieb herrsche. Davon seien alle Schüler aller Schularten betroffen gewesen, daher sei auch der Zeitzuschlag gerechtfertigt.

Kultusministerium überrascht Schüler

Trotzdem zeigt sich Lilly Schöpfer auf Nachfrage unserer Zeitung über die Entscheidung des Kultusministeriums überrascht: „Ich habe nicht damit gerechnet“ – besonders, weil in der Oberstufe des jetzigen Jahrgangs kein Homeschooling mehr stattgefunden habe, erklärt sie. Dennoch seien wegen der Pandemie Lücken entstanden, die sich auf die Prüfungen ausgewirkt hätten. Zwar nicht in der konkreten Abivorbereitung, sagt die Schülerin, jedoch in den vorigen Jahren.

Während des Übertritts und der Vorbereitung für die Oberstufe habe sich die fehlende Unterrichtszeit bemerkbar gemacht. Die Leistungsnachweise aus dieser Zeit sind ebenfalls Teil des Zeugnisses. „Wir waren hauptsächlich auf uns allein gestellt, individuelle Lücken aufzuarbeiten“, erklärt die Haushamerin. Trotzdem sagt sie: „Die Bearbeitungszeit für die Abschlussprüfungen ist ausreichend.“ Den Zeitzuschlag hält sie aber für „sinnvoll und fair“. Diese Einschätzung teilt auch Axel Kisters, Schulleiter des Staatlichen Gymnasiums Holzkirchen. Luis Mawick

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.