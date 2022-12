Absage an neue Freie Liste: Das Stadtwappen von Miesbach soll unpolitisch bleiben

Von: Dieter Dorby

Teilen

Beliebtes Motiv: Das Miesbacher Stadtwappen (oben) ist nicht nur auf dem Trafohäuschen am Habererplatz zu sehen. Es ist auch Teil einiger Vereinswappen. Nur politisch soll es nicht verwendet werden. © Christian Scholle

Neuer Name – neues Logo: Die Freie Wählergemeinschaft benennt sich um in Freie Liste Miesbach-Parsberg-Wies und will in ihr neues Zeichen das Stadtwappen der Kreisstadt integrieren. Doch dazu braucht es die Zustimmung des Stadtrats.

Miesbach – Markus Seemüller hatte als Ortsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft (FWG) zu Beginn noch Gelegenheit, dem Stadtrat zu erklären, warum die neue Freie Liste, in die sich die FWG umbenennt (wir berichteten), das Stadtwappen verwenden will. Dann stellte der Stadtrat Seemüllers Beteiligung fest, was ihn kraft Gemeindeordnung von der folgenden Diskussion und Abstimmung ausschloss.

Zuvor hatte der Sprecher der FWG-Fraktion auf Vereine wie den TV und die Trachtler verwiesen, die das Stadtwappen in ihren Logos aufgegriffen haben. Zudem wolle die neue Freie Liste zeigen, dass man als „unabhängige Vertreter der Miesbacher Bürger demokratisch tätig“ sei. „Wir identifizieren uns sehr stark mit der Stadt“, betonte Seemüller. Dass man sich umbenennen will, sei der Verwechslungsgefahr mit der Partei der Freien Wähler (FW) im Landtag geschuldet, mit denen die Parteifreien immer wieder in einen Topf geworfen und für Entscheidungen auf Landesebene verantwortlich gemacht würden.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Bericht: Entscheidend sind Taten, nicht das Logo

Bislang wurde die Verwendung des Stadtwappens durch Einzelgenehmigung des amtierenden Bürgermeisters erteilt. Eine klare Regelung, wer wann und wie das Hoheitszeichen verwenden darf, gibt es bislang nicht. Laut Verwaltung gebe es mangels Rechtsgrundlage auch keine Möglichkeit, missbräuchliche Verwendungen zu ahnden. Dies solle eine neue Verordnung ändern.

Lesen Sie auch: Miesbachs Freie Wählergemeinschaft wird zur Freien Liste

„Darin sehe ich wenig Sinn“, stellte Seemüller anfangs fest. Für ihn sei es in Ordnung, wenn auch andere Polit-Gruppierungen das Stadtwappen zu veränderter Form verwenden dürften. Das sahen einige Ratskollegen anders.

Gleiches recht für alle - ist das wirklich gewollt?

In der SPD wurde das Thema intern kontrovers diskutiert, wie Paul Fertl berichtete. Das Wappen politischen Gruppierungen zur Verwendung überlassen, das könne man machen, fand Fertl, aber wie wolle man damit umgehen, wenn beispielsweise die AfD selbiges für sich in Anspruch nehmen wollte. Wenn man diesen Weg gehe, „haben alle dasselbe Recht“. Sein Fraktionskollege Florian Perkmann sah es anders: „Wehret den Anfängen. Ich wehre mich stark dagegen, dass das Wappen politisch genutzt wird.“

Lesen Sie auch: FWG-Kreisspitze zeigt sich unbeeindruckt von Freier Liste

Auch Erhard Pohl (CSU) war es wichtig, zwischen unpolitischen Vereinen und politischen Gruppierungen zu unterscheiden. „Das Stadtwappen in einem Logo mit Außenwirkung zuzulassen halte ich für verfänglich“, erklärte er. „Das Stadtwappen ist ein Zeichen für Neutralität.“

Unter Voraussetzungen denkbar

Florian Ruml (FWG) sah indes keine Notwendigkeit für eine Satzung: „Ich halte es für vorstellbar, wenn der Stadtrat entscheidet, aber unter bestimmten Voraussetzungen.“ Dazu gehöre es, dass das Stadtwappen untergeordnet oder abgewandelt verwendet wird. Jedoch könne er Pohls Bedenken nachvollziehen. Florian Hupfauer (FDP) zeigte sich offen, sprach sich jedoch für klare Richtlinien aus. Von der SPD zeigte er sich erstaunt: „Die AfD ist nicht verboten.“

„Das Stadtwappen soll unpolitisch bleiben“

Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) sprach sich ebenfalls gegen eine Verwendung aus: „Das Stadtwappen soll unpolitisch bleiben.“ Die AfD sei „momentan“ eine demokratisch zugelassene Partei. „Die müssten wir dann ebenfalls zulassen.“ Ihr Fraktionskollege Manfred Burger ergänzte: „Der Gleichheitssatz ist am leichtesten, wenn man es gar nicht zulässt.“ Auch könne man nichts dafür, dass die Freie Liste ein neues Logo brauche. Die Verwechslungsgefahr sah Alfred Mittermaier (CSU) gelassen: „Wir von der CSU sowie SPD und Grüne werden auch für die Politik oben kritisiert. Das muss man auch aushalten können.“

Ein Standpunkt, den Aline Brunner (FWG) nicht teilte: „Warum sollen wir Gegenwind erdulden? Wir haben nichts mit Bundes- oder Landespolitik zu tun.“ Die Unterstellung, es gehe nur um PR, wies sie zurück. „Wir wollen uns abgrenzen, weil uns gibt es nur in Miesbach.“

In der Folge beschloss die Mehrheit mit 16:6 Stimmen, dass politische Parteien und Gruppen grundsätzlich das Stadtwappen nicht verwenden dürfen. Das Erstellen einer Satzung wurde mit 15:8 Stimmen abgelehnt.

ddy