Abschied an der Mittelschule: Rektor geht in den Ruhestand

Zum letzten Mal stand Peter Müller jetzt auf der Bühne in der Aula der Mittelschule Miesbach. Nach über 40 Dienstjahren wurde der 64-Jährige in den Ruhestand verabschiedet.

Miesbach – „Es war mir eine Freude, mit Ihnen allen zusammenzuarbeiten“, sagte der scheidende Schulleiter zu seinen Gästen. „Was mich an dieser Schule immer stolz gemacht hat, ist die Gesprächskultur untereinander.“

Im Jahr 1981 kam Müller in den Landkreis. Zunächst war er an der Hauptschule Fischbachau tätig, ehe er 1987 an die Volksschule Miesbach wechselte. Dort engagierte sich Müller stark im Bereich EDV und war dort zur damaligen Zeit ein Pionier. Im neuen Jahrtausend wurde er zum zweiten Konrektor ernannt, 2005 leitete er kommissarisch die Schule. Im Dezember 2006 übernahm Peter Müller dann als Rektor ganz die Führung der Mittelschule.

Seinen Abschied feierte der 64-Jährige mit Vertretern des Schulamts, des Lehrerkollegiums, anderen Schulleitern aus dem Landkreis und seiner Familie. Ein Lied des Lehrerchors ließ die vergangenen Jahre des Rektors humorvoll Revue passieren und betonte sein großes Engagement für die Belange der Schüler und Lehrer. Als Abschiedsgeschenk erhielt Müller einen jungen Obstbaum mit zahlreichen Danksagungen und Wünschen für die Zukunft.

Wer das Amt des 64-Jährigen als Schulleiter übernimmt, steht derzeit noch nicht fest. „Das Ausschreibungsverfahren läuft“, sagt Schulamtsdirektor Jürgen Heiß. Das restliche Schuljahr werde Konrektorin Martina Thrainer die Aufgabe kommissarisch übernehmen.